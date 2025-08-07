jitsu gif
    Жару до 41 градуса, ветер и грозы прогнозируют синоптики на пятницу в Казахстане

    Опубликовано:

    Люди на улице в ясную погоду
    Ясная погода. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

    Штормовое предупреждение объявили синоптики в ряде областей Казахстана в связи с ухудшением погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

    8 августа днем в Атырауской области ожидается сильная жара 35-38 градусов. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, юге, западе области ожидается высокая пожарная опасность.

    В Атырау днем ожидается сильная жара 36-38 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

    В центре, на севере Кызылординской области днем ожидается пыльная буря. Ветер скоростью 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 40-41 градус. В южной половине области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в северной половине области ожидается высокая пожарная опасность.

    В Кызылорде 8 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На западе, севере, в центре области Абай ожидаются гроза, днем град и ветер скоростью 15-20 м/с. На юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Семее 8 августа днем ожидается гроза, ветер - порывы скоростью 15-20 м/с.

    В горных районах Жамбылской области ожидается гроза, ветер скоростью 15-20 м/с. На севере, западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге, в центре области ожидается высокая пожарная опасность.

    В Западно-Казахстанской области днем на севере, востоке области ветер - порывы скоростью 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. На западе, юге, севере, востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

    В Туркестанской области днем на горных перевалах области ожидается ветер скоростью 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Шымкенте 8 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Туркестане 8 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На севере, востоке области Ұлытау утром и днем ожидается гроза. Ветер днем на севере, востоке, в центре области - порывы скоростью 15-20 м/с. Днем сильная жара 35-36 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области ожидается высокая пожарная опасность.

    В Жезказгане 8 августа ожидается ветер - днем порывы скоростью 15-18 м/с. Также днем сильная жара 35 градусов. Ожидается высокая пожарная опасность.

    На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются временами сильный дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер утром и днем на западе, севере, востоке области - порывы скоростью 15-20 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Караганде 8 августа ожидается временами гроза.

    На западе, юге, востоке Акмолинской области ожидаются гроза, днем град, шквал. Ночью и утром на западе, севере, юге области ожидается туман. Ветер на западе, юге, востоке - порывы скоростью 15-20 м/с.

    В Кокшетау 8 августа ночью и утром ожидается туман.

    В Астане 8 августа ожидается гроза, ветер - временами порывы скоростью 15-20 м/с.

    На западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, днем град, ветер скоростью 15-20 м/с.

    В Усть-Каменогорске 8 августа днем ожидается гроза, ветер - порывы скоростью 15-20 м/с.

    На северо-западе Мангистауской области днем ожидается гроза. На западе, в центре области ветер скоростью 15-18 м/с. Днем ожидается сильная жара 38-40 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Актау ожидается ветер - днем порывы скоростью 15-18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На западе, востоке, юге Костанайской области ожидаются гроза, днем град. Ночью и утром на севере, юге области туман. Ветер днем на западе, севере, востоке области - порывы скоростью 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На западе, севере, востоке Павлодарской области ночью ожидаются сильный дождь, шквал. Гроза. Ветер на западе, севере, востоке - порывы скоростью 15-20 м/с.

    В Павлодаре 8 августа ночью ожидаются сильный дождь, шквал. Гроза. Ветер - порывы скоростью 15-20 м/с.

    Днем на севере, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер днем на востоке области - порывы скоростью 15-18 м/с. На юге области днем ожидается сильная жара 37 градусов. На западе, юго-востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность.

    В Актобе 8 августа днем ожидается гроза.

    На севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, днем град. Ночью и утром на востоке, юге области ожидается туман. Ветер ночью на севере, востоке, юге области - порывы скоростью 15-20 м/с, днем скоростью 15-20 м/с.

    В Петропавловске 8 августа днем ожидается ветер скоростью 15-20 м/с.

