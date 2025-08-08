"Верните наши остановки": новой трассой недовольны жители Актюбинской области

Жители села Бестамак Актюбинской области недовольны новой трассой, из-за которой в поселке пропали почти вес остановки общественного транспорта, передает телеканал "Алматы".

Как рассказали сами сельчане, при строительстве дороги Актобе-Атырау-Астрахань, которая проходит через их населенный пункт, почти все остановки были убраны. Оставили лишь две – на краю села. Расстояние между ними три километра.

Такое положение дел крайне не устраивает местных жителей. Это неудобно, людям приходится после работы идти несколько километров до дома.

"Автобусы останавливаются только в начале и в конце села. Целый населенный пункт остался без транспортного сообщения. Мы требуем вернуть наши остановки", - заявил житель села Бестамак Тлеугазы Есбергенов.

"Сколько раз мы обращались по поводу остановок, повсюду писали. Народ требует нормальных остановок, чтобы они в нужном месте были. Те, что стоят в начале и в конце села – от них пользы нет. Там ни пассажиров нет, ни водители не останавливаются", - рассказала жительница села Бестамак Айсулу Жумабаева.

На жалобы горожан ответили в акимате Алгинского района. В ведомстве пообещали решить этот вопрос до конца лета.

