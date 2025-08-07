Дождливо и пасмурно будет в мегаполисах Казахстана в четверг
В четверг, 7 августа, в Астане обещают дождь, в Алматы - пасмурную погоду, а в Шымкенте - жару. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы обещают пасмурную погоду, но без осадков. Температура днем поднимется до 31 градуса, а ночью опустится до 14 градусов. Скорость ветра составит 3,3 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют умеренный дождь. Днем воздух прогреется до 28 градусов, ночью температура снизится до 7 градусов. Скорость ветра – 3,7 м/с.
В Шымкенте сегодня будет солнечно, осадки не ожидаются. В дневное время столбики термометров поднимутся до 36 градусов, ночью опустятся до 21 градуса. Скорость ветра будет на уровне 7,2 м/с.
