Дождливо и пасмурно будет в мегаполисах Казахстана в четверг

В четверг, 7 августа, в Астане обещают дождь, в Алматы - пасмурную погоду, а в Шымкенте - жару. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают пасмурную погоду, но без осадков. Температура днем поднимется до 31 градуса, а ночью опустится до 14 градусов. Скорость ветра составит 3,3 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют умеренный дождь. Днем воздух прогреется до 28 градусов, ночью температура снизится до 7 градусов. Скорость ветра – 3,7 м/с.

В Шымкенте сегодня будет солнечно, осадки не ожидаются. В дневное время столбики термометров поднимутся до 36 градусов, ночью опустятся до 21 градуса. Скорость ветра будет на уровне 7,2 м/с.

