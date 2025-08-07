jitsu gif
    Пенсионерка сломала шею в автобусе: дело рассмотрели в суде Костаная

    Опубликовано:

    Пенсионерка в больничной палате
    Женщина в больнице. Иллюстративное фото: Carlos Pascual / Getty Images

    В суде Костаная рассмотрели дело о возмещении морального ущерба пенсионерке, пострадавшей при резкой остановке автобуса - женщина упала и сломала шейные позвонки, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

    Как сообщается в Telegram-канале судов Костанайской области, Костанайским городским судом рассмотрено гражданское дело по иску гр. Б. к ТОО "Ж" о взыскании компенсации морального вреда.

    Из материалов дела следует, что в августе 2024 года, во избежание наезда на пешехода, водитель автобуса совершил экстренную остановку, в результате чего, истец, находясь в автобусе, получила телесные повреждения.

    Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, у пенсионерки Б. обнаружены телесные повреждения в виде закрытых переломов шейных позвонков, осложнившихся болевым и рефлекторно-мышечным синдромом, которые в совокупности причинили тяжкий вред здоровью в результате дорожно-транспортного происшествия, при падении, соударении в салоне транспортного средства.

    В ходе судебного разбирательства установлено, что водителем маршрутного транспортного средства добровольно была выплачена сумма в размере 300 000 тенге для приобретения лекарственных средств.

    В соответствии с законодательством при причинении вреда источником повышенной опасности моральный вред возмещается независимо от вины причинителя, тем не менее, судом учтено обстоятельство добровольной выплаты со стороны работника ответчика.

    "Таким образом, исходя из принципов разумности и справедливости, суд решил - взыскать с ТОО "Ж" в пользу гр. Б. компенсацию морального вреда в размере 200 000 тенге", - резюмируется в публикации.

    Решение суда пока не вступило в законную силу.

    Добавим, недавно в Жамбылской области произошел обратный случай: пенсионер дважды компенсировал ущерб за одно ДТП. Суд защитил права мужчины.

    Мы также писали, что житель Экибастуза в результате травмы на работе потерял зрение на один глаз. С работодателя взыскали 5 млн тенге компенсации морального вреда.

    Ранее стало известно, что в Восточном Казахстане электромонтер получил тяжелые травмы во время работы. По решению суда работодатель оплатит ему лечение и 3 млн тенге компенсации за моральный вред.

