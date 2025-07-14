Казахстанец дважды выплатил ущерб за одно ДТП

В Жамбылской области пенсионер дважды компенсировал ущерб за одно ДТП. Суд защитил права мужчины, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, Таласским районным судом в упрощенном порядке рассмотрено гражданское дело по иску пенсионера к ответчику о взыскании суммы неосновательного обогащения.

Судом установлено, что в мае 2024 года между сторонами возникли правоотношения в связи с дорожно-транспортным происшествием, в результате которого имуществу ответчика был причинен материальный ущерб.

Истец передал ответчику в счет возмещения вреда, причиненного ДТП, 1 млн тенге. Ответчик передал истцу расписку о получении денег.

Ответчик также подписал письменное заявление, в котором обязался направить указанную сумму денег в страховую компанию.

Несмотря на получение 1 млн тенге от истца, ответчик сумму страховой организации не вернул. Впоследствии страховая компания обратилась в суд и с пенсионера были взысканы деньги в судебном порядке, то есть ущерб он компенсирован дважды.

Истец обратился в суд за защитой своих прав.

Учитывая, что все доводы истца подтверждены документально и не оспариваются стороной ответчика, суд удовлетворил иск.

С ответчика в пользу истца взыскана сумма неосновательного обогащения в размере 1 млн тенге, расходы по оплате услуг представителя и государственная пошлина.

Решение вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Атырауской области вуз подал иск в суд о взыскании задолженности за оказание образовательных услуг. Истец просил взыскать с ответчика 265 998 тенге. В суде стороны пришли к соглашению.

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