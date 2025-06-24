Миллионы выплатят казахстанцу после пересадки кожи

Электромонтер получил тяжелые травмы во время работы. Работодатель оплатит ему лечение и 3 млн тенге компенсации за моральный вред, передает NUR.KZ со ссылкой на Восточно-Казахстанский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, решение по иску гражданина к акционерному обществу о взыскании убытков, связанных с лечением, и компенсации морального вреда вынес Риддерский городской суд.

Основанием для обращения в суд стало получение истцом тяжелой производственной травмы во время исполнения трудовых обязанностей.

Работая электромонтером 4 разряда, мужчина получил термические ожоги I-III степени, охватившие до 20% поверхности тела. Пострадавшего госпитализировали. Он проходил длительное лечение и перенес операцию по пересадке кожи.

В период реабилитации мужчина также обращался в частные медицинские учреждения и самостоятельно приобретал необходимые медикаменты.

Суд установил, что на момент инцидента у работодателя отсутствовал договор обязательного страхования работников от несчастных случаев. Договор со страховой компанией был заключен только 7 октября 2024 года уже после происшествия.

В связи с этим суд обязал работодателя возместить все документально подтвержденные расходы истца на лечение.

Кроме того, суд признал обоснованными требования о компенсации морального вреда, учитывая тяжесть причиненного вреда здоровью, характер и степень нравственных страданий, а также обстоятельства дела. Размер компенсации морального вреда составил 3 млн тенге.

Решение суда уже вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что в Актюбинской области работодателя обязали выплатить компенсацию материального ущерба в 4,4 млн тенге и морального вреда на сумму 20 млн тенге за смерть двух работников в результате ДТП. Акт специального расследования группового несчастного случая установил, что несчастный случай связан с производством.

В Туркестанской области жена погибшего при исполнении служебных обязанностей полицейского взыскала компенсацию в 14 млн тенге от департамента полиции. Ее супруг, капитан полиции, скончался на мероприятии по физической подготовке - во время игры в мини-футбол.