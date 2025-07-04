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    Происшествия

      Осколок металла попал в глаз: экибастузец получит 5 млн тенге за потерянное зрение

      Опубликовано:

      Пациент на больничной койке
      Мужчина в больнице. Иллюстративное фото: Witthaya Prasongsin / Getty Images

      Житель Экибастуза в результате травмы на работе потерял зрение на один глаз. С работодателя взыскали 5 млн тенге компенсации морального вреда, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

      Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, житель Экибастуза работал по трудовому договору монтером пути в ТОО.

      Весной 2012 года при выполнении своих должностных обязанностей с ним произошел несчастный случай: осколок металла, возникший при рубке рельса, попал ему в глаз. В результате он потерял зрение.

      Расследование установило стопроцентную вину работодателя и полную невиновность работника. Мужчине была установлена III группа инвалидности без срока переосвидетельствования. Также определена утрата 55% профессиональной трудоспособности и 50% - общей трудоспособности.

      На обращение пострадавшего согласительная комиссия ответила, что возмещение морального вреда не входит в сумму компенсации.

      Пострадавший обратился в суд с требованием взыскать с ТОО компенсацию за моральный вред.

      "Он указал, что несчастный случай существенно ограничил его возможности жить и работать, потребовал длительного лечения. Он испытывает физическую боль и моральные страдания, характерные для людей с ограниченными возможностями здоровья", - уточнили в суде.

      Суд первой инстанции удовлетворил иск и взыскал с ТОО в пользу пострадавшего 5 млн тенге в качестве компенсации морального вреда.

      ТОО обжаловало решение в апелляционной инстанции, настаивая на необходимости уменьшения суммы компенсации, ссылаясь на принципы разумности и справедливости, а также на давность происшествия.

      Павлодарский областной суд, исследовав материалы дела, признал решение суда первой инстанции обоснованным. Он указал, что сумма компенсации соответствует критериям разумности и справедливости.

      Решение суда первой инстанции оставили без изменения. Постановление вступило в законную силу.

      Ранее стало известно, что в Восточном Казахстане электромонтер получил тяжелые травмы во время работы. По решению суда работодатель оплатит ему лечение и 3 млн тенге компенсации за моральный вред.

      В Актюбинской области работодателя обязали выплатить компенсацию материального ущерба в 4,4 млн тенге и морального вреда на сумму 20 млн тенге за смерть двух работников в результате ДТП.

      В Туркестанской области жена погибшего при исполнении служебных обязанностей полицейского взыскала компенсацию в 14 млн тенге от департамента полиции. Ее супруг, капитан полиции, скончался во время игры в мини-футбол.

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