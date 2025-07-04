Осколок металла попал в глаз: экибастузец получит 5 млн тенге за потерянное зрение
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Житель Экибастуза в результате травмы на работе потерял зрение на один глаз. С работодателя взыскали 5 млн тенге компенсации морального вреда, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, житель Экибастуза работал по трудовому договору монтером пути в ТОО.
Весной 2012 года при выполнении своих должностных обязанностей с ним произошел несчастный случай: осколок металла, возникший при рубке рельса, попал ему в глаз. В результате он потерял зрение.
Расследование установило стопроцентную вину работодателя и полную невиновность работника. Мужчине была установлена III группа инвалидности без срока переосвидетельствования. Также определена утрата 55% профессиональной трудоспособности и 50% - общей трудоспособности.
На обращение пострадавшего согласительная комиссия ответила, что возмещение морального вреда не входит в сумму компенсации.
Пострадавший обратился в суд с требованием взыскать с ТОО компенсацию за моральный вред.
"Он указал, что несчастный случай существенно ограничил его возможности жить и работать, потребовал длительного лечения. Он испытывает физическую боль и моральные страдания, характерные для людей с ограниченными возможностями здоровья", - уточнили в суде.
Суд первой инстанции удовлетворил иск и взыскал с ТОО в пользу пострадавшего 5 млн тенге в качестве компенсации морального вреда.
ТОО обжаловало решение в апелляционной инстанции, настаивая на необходимости уменьшения суммы компенсации, ссылаясь на принципы разумности и справедливости, а также на давность происшествия.
Павлодарский областной суд, исследовав материалы дела, признал решение суда первой инстанции обоснованным. Он указал, что сумма компенсации соответствует критериям разумности и справедливости.
Решение суда первой инстанции оставили без изменения. Постановление вступило в законную силу.
Ранее стало известно, что в Восточном Казахстане электромонтер получил тяжелые травмы во время работы. По решению суда работодатель оплатит ему лечение и 3 млн тенге компенсации за моральный вред.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2262264-oskolok-metalla-popal-v-glaz-ekibastuzec-poluchit-5-mln-tenge-za-poteryannoe-zrenie/
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