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15-летняя казахстанка рассказала, что не общается со своей матерью и хочет жить с другой женщиной

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Девушка сидит спиной
Девочка-подросток. Иллюстративное фото: Catherine McQueen / Getty Images

Казахстанку лишили родительских прав на 15-летнюю дочь, которую взяли на патронатное воспитание 8 лет назад из детского дома, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Ұлытау.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело по иску одной женщины к другой о лишении родительских прав рассмотрели в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних области Ұлытау.

"Ответчик является матерью несовершеннолетнего ребенка 2010 года рождения. Отец ребенка юридически не установлен. Ввиду отказа ответчика от ребенка он был передан в специализированное учреждение для детей, оставшихся без попечения родителей", - рассказали в суде.

В 2017 году истец взяла девочку на патронатное воспитание и с того времени полностью обеспечивала ее.

"В ходе судебного разбирательства было выяснено, что ответчик, достоверно зная, где и с кем проживает ее ребенок, не предприняла мер к его возвращению, не поддерживала с ним отношений и не оказывала материальную помощь", - отметили в суде.

На судебном заседании ответчик признала иск и полностью согласилась с доводами истца.

Несовершеннолетняя девочка пояснила, что с матерью не общалась, ее не знает и в будущем хочет проживать с истцом, которую считает своей матерью.

Решением суда женщину лишили родительских прав. Девочку оставили на воспитании у патронатного воспитателя. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее в Астане женщина, которую ограничили в родительских правах, добилась их восстановления в суде. Она рассказала, что сын является для нее единственным стимулом для изменений в жизни. Казахстанка устроилась на постоянную работу, отказалась от употребления наркотиков и была снята с учета в наркологическом диспансере.

Также в столице ювенальный суд рассмотрел дело о лишении родительских прав отца в отношении его несовершеннолетнего сына. Как установил суд, мужчина с рождения ребенка к его судьбе относился безразлично и не заботился о его здоровье. Казахстанец накопил задолженность по алиментам в размере более 4 млн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2227698-15-letnyaya-kazahstanka-rasskazala-chto-ne-obshchaetsya-so-svoey-materyu-i-hochet-zhit-s-drugoy-zhenshchinoy/