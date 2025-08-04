Акмолинец заявил в полицию о пропаже 16-летней внучки с голубыми глазами

В Целиноградском районе Акмолинской области разыскивают 16-летнюю девушку, ушедшую из дома вечером 25 июля. О пропаже несовершеннолетней сообщил ее дедушка, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 2 августа в отдел полиции Целиноградского района обратился житель села Коянды с заявлением о пропаже внучки Алмасхан Гулсинай 2008 года рождения.

Девушка ушла из дома 25 июля около 19:00 и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: худощавого телосложения, рост 165 см, волосы длинные, глаза голубые. Была одета в белую футболку, белые брюки и желтые кроссовки.

По факту исчезновения подростка ориентирован весь личный состав отдела полиции. Направлены ориентировки в приграничные районы и в ДП Астаны. Проводятся активные поисковые мероприятия.

Всех, кто видел девушку или располагает информацией о ее местонахождении, просят немедленно сообщить по телефону "102".

Также стали известны подробности поисков девушки, которую ранее нашли застрявшей по пояс в болоте в Акмолинской области. Выяснилось, что она уехала на отдых со знакомым, с которым у нее затем произошел конфликт, после чего она покинула компанию и ушла пешком.

В Алматы полиция разыскивает двух воспитанниц детского дома, самовольно покинувших учреждение. К поискам присоединились и волонтеры. Появилась информация, что девочки пропали еще 18 июля. Возбуждено уголовное дело.

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