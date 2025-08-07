Пробки и перекрытые улицы: когда закончится реконструкция сетей в Алматы

В акимате Алматы ответили на возмущения водителей о перекрытых улицах - в ведомстве обещают завершить все работы до конца лета, передает сайт телеканала КТК.

Масштабная реконструкция на инженерных сетях в Алматы началась еще в мае. Из-за этого часть дорог в городе перекрыли, а водители начали жаловаться на трудности с передвижением и пробки.

В акимате поясняют, что работы проводят комплексно. Сначала обновляют подземные коммуникации, затем укладывают новое покрытие.

По словам специалистов, большая часть теплотрасс в городе сильно изношена. Поэтому было принято решение обновить сразу почти 40 километров сетей. Сейчас завершили около 60% работ.

Помимо этого, решили заменить водопровод и построить новые водозаборы. Это должно решить проблему с отключением питьевой воды в летний сезон. Особенно в отдаленных районах. А чтобы жители не остались без горячей и холодной воды на время реконструкции, временно протянули наружные трубы.

В акимате заявили, что учли свои просчеты. И чтобы впредь на дорогах не было коллапса, обещают больше не перекрывать все улицы сразу. Проводить модернизацию будут поэтапно.

"При завершении в следующем году уже жители не будут испытывать данную проблему. С учетом опыта текущего года, конечно, мы будем улучшать информирование. И улучшать работы по выполнению работ по участкам. Чтобы более комфортно было для наших жителей", - заявил руководитель управления энергетики и водоснабжения Алматы Нурбакыт Серикбай.

Напомним, ранее сообщалось, что в Алматы до 15 августа по одной полосе проспекта Абая будет временно ограничено движение транспорта в связи с работами на инженерных сетях.

А в Бостандыкском районе южной столицы до 25 августа ограничат движение на участке улицы Маркова, причина - ремонт 52-летней теплотрассы.

По 31 августа 2025 года движение автотранспорта будет ограничено по западной стороне улицы Лавренева.

