Три дня социального отпуска в год должны предоставлять казахстанцам - прокуроры

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    Три дня социального отпуска в год должны предоставлять казахстанцам - прокуроры

    Опубликовано:

    Врач обследует пациента
    Врач. Иллюстративное фото: pixabay.com

    Три дня социального отпуска казахстанцам должны предоставить работодатели для прохождения скринингового исследования, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру.

    На сайте прокуратуры области Жетісу напомнили, что согласно Трудовому кодексу для прохождения ежегодного скринингового обследования работникам должны предоставлять социальный отпуск.

    Однако при сверке с медицинскими учреждениями Каратальского района оказалось, что более 90 работников в течении последних двух лет не проходили подобное исследование и социальный отпуск работодателем им не предоставлялся.

    "Кроме того, работодатель обязан страховать работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей, однако у 70 работников договора страхования отсутствовали", - отметили в прокуратуре.

    По акту надзора прокуратуры Каратальского района права граждан восстановлены, три работодателя привлечены к административной ответственности.

    Согласно статье 87 Трудового кодекса РК, под социальным отпуском понимается освобождение работника от работы на определенный период в целях создания благоприятных условий для материнства, прохождения скрининговых исследований, ухода за детьми, получения образования без отрыва от производства и для иных социальных целей.

    Работникам предоставляется отпуск для прохождения скрининговых исследований в количестве не более трех рабочих дней в течение года.

    Период нахождения в социальном отпуске засчитывается в трудовой стаж, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан.

    Ранее мы писали, что такое скрининг и в каких случаях его делают. Скрининг используют в медицине для выявления различных заболеваний. Регулярное прохождение медицинского обследования такого типа позволяет обнаружить на ранней стадии болезни, которые могут проходить бессимптомно.

    Напомним, в начале года Минздрав сообщил, что в Казахстане внедряют скрининг на выявление вирусных гепатитов В и С среди лиц старше 18 лет.

    При этом недавно Министерство здравоохранения предупредило граждан о случаях мошенничества, связанных с якобы приглашениями на скрининговые обследования.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.