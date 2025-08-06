Три дня социального отпуска в год должны предоставлять казахстанцам - прокуроры

Три дня социального отпуска казахстанцам должны предоставить работодатели для прохождения скринингового исследования, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру.

На сайте прокуратуры области Жетісу напомнили, что согласно Трудовому кодексу для прохождения ежегодного скринингового обследования работникам должны предоставлять социальный отпуск.

Однако при сверке с медицинскими учреждениями Каратальского района оказалось, что более 90 работников в течении последних двух лет не проходили подобное исследование и социальный отпуск работодателем им не предоставлялся.

"Кроме того, работодатель обязан страховать работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей, однако у 70 работников договора страхования отсутствовали", - отметили в прокуратуре.

По акту надзора прокуратуры Каратальского района права граждан восстановлены, три работодателя привлечены к административной ответственности.

Согласно статье 87 Трудового кодекса РК, под социальным отпуском понимается освобождение работника от работы на определенный период в целях создания благоприятных условий для материнства, прохождения скрининговых исследований, ухода за детьми, получения образования без отрыва от производства и для иных социальных целей.

Работникам предоставляется отпуск для прохождения скрининговых исследований в количестве не более трех рабочих дней в течение года.

Период нахождения в социальном отпуске засчитывается в трудовой стаж, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан.

Ранее мы писали, что такое скрининг и в каких случаях его делают. Скрининг используют в медицине для выявления различных заболеваний. Регулярное прохождение медицинского обследования такого типа позволяет обнаружить на ранней стадии болезни, которые могут проходить бессимптомно.

Напомним, в начале года Минздрав сообщил, что в Казахстане внедряют скрининг на выявление вирусных гепатитов В и С среди лиц старше 18 лет.

При этом недавно Министерство здравоохранения предупредило граждан о случаях мошенничества, связанных с якобы приглашениями на скрининговые обследования.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.