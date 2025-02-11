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Тотальный скрининг проведут среди казахстанцев старше 18 лет: в Минздраве озвучили подробности

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Медики в белых халатах
Врачи. Иллюстративное фото: imagenavi / Getty Images

В Казахстане внедряют скрининг на выявление вирусных гепатитов В и С среди лиц старше 18 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Как сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения Казахстана, в целях снижения заболеваемости вирусными гепатитами в стране планируется провести тотальный скрининг на выявление гепатитов В и С среди лиц старше 18 лет.

"Одной из основных и важных целей программы ВОЗ по элиминации вирусных гепатитов до 2030 года является своевременная их диагностика.

Ввиду того, что вирусные гепатиты В и С в основном протекают скрыто (бессимптомно), в 65% случаев они заканчиваются развитием цирроза или рака печени, что в свою очередь приводит к смертности и инвалидизации инфицированного населения. Поэтому важно обеспечить выявление и лечение носителей инфекции на ранних стадиях, так как они являются источником вирусных гепатитов для окружающих", - говорится в сообщении.

Отмечается, что итоги реализации пилотной программы по раннему выявлению инфицирования вирусными гепатитами В и С, а также дальнейшие шаги по реализации мероприятий для снижения заболеваемости в стране были обсуждены в ходе встречи министра здравоохранения Акмарал Альназаровой с директором Фонда Центра анализа заболеваний (CDAF) доктора Хоми Разави.

По результатам этой пилотной программы и принято решение начать в Казахстане тотальный скрининг на выявление вирусных гепатитов В и С среди лиц старше 18 лет с помощью эффективных диагностических решений.

Ранее эксперты ВОЗ заявляли, что смертность от гепатита может вырасти на 65% к 2030 году.

Отмечается, что уровень смертности от этого заболевания растет. В 2022 году число смертей от вирусного гепатита в мире увеличилось до 1,3 млн по сравнению с 1,1 млн в 2019 году, отмечают авторы. Эксперты прогнозируют, что если ситуация не изменится, то число новых случаев заражения гепатитом вырастет на 90% к 2030 году, а смертность увеличится на 65%.

Согласно данным на официальном сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), гепатит - это воспаление печени, которое может вызвать целый ряд проблем со здоровьем и закончиться смертельным исходом.

Различают пять основных штаммов вируса гепатита, называемые типами A, B, C, D и Е. Все они приводят к развитию болезни печени, но между ними имеются существенные различия, в том числе в плане способов передачи вируса, тяжести заболевания, географического распределения и методов профилактики.

В частности, типы В и С вызывают хроническое заболевание у сотен миллионов людей и являются наиболее распространенной причиной цирроза и рака печени. По оценкам, гепатитом В и/или С болеют примерно 325 миллионов человек во всем мире, и для большинства этих людей тестирование и лечение остаются недоступными.

Некоторые типы гепатита можно предотвратить путем вакцинации. Согласно результатам проведенного ВОЗ исследования, к 2030 году можно предотвратить примерно 4,5 миллиона преждевременных смертей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2219930-totalnyy-skrining-provedut-sredi-kazahstancev-starshe-18-let-v-minzdrave-ozvuchili-podrobnosti/