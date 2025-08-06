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    "Когда-то нюхали клей, сейчас летучие газы": в Казахстане забили тревогу из-за токсикомании

    Опубликовано:

    веселящий газ
    Мужчины надувают воздушные шарики. Кадр из видео: 31 канал

    Наркологи и полицейские заявили, что поклонников "веселящих газов" в Казахстане становится все больше. Медики рассказали об опасности и последствиях, сообщает 31 канал.

    По данным телеканала, казахстанских медиков тревожит, что поклонников веселящего газа из воздушных шариков становится все больше. Их продают в Telegram или подпольно в некоторых развлекательных заведениях.

    "Кислород вытесняет из легких и это способствует гипоксии. Соответственно с гипоксией идёт резкое падение артериального давления, а на основании падения артериального давления возникают обмороки. Из-за обмороков происходят разные травматизации и серьезные последствия", - рассказал врач психиатр-нарколог Муслим Загиров.

    При частом употреблении у человека начинаются головокружение, потеря координации, эмоциональная неустойчивость, развиваются признаки зависимости. Со временем человеку становится мало этого газа, и он переключается на более серьезные наркотики.

    "То, что сейчас популярны среди подростков так называемый сниффинг, это по-простому токсикомания. Когда-то если нюхали клей, то сегодня у нас популярны среди подростков у нас становятся летучие газы пропан, бутан, туда же входит очиститель "краб", туда же входит и оксид азота",- отметила старший оперуполномоченный отдела профилактики УПН ДП Акмолинской области Разия Курсанова.

    На сегодняшний день оксид азота не внесен в перечень наркотических веществ в Казахстане. В 2023 году он был признан сильнодействующим препаратом, но не запрещенным. Пока это дает возможность продавать его. Однако с 1 января 2026 года вступит в силу закон "По вопросам противодействия незаконному оборотов наркотиков".

    "Впервые вводится уголовная ответственность за незаконный оборот сильнодействующих веществ, а также прекурсоров, которые используются при производстве, изготовлении, переработки наркотиков. Полагаем, что внесенные изменения позволят создать более справедливую систему уголовной ответственности", - заявили в полиции.

    Стоит отметить, что оксид азота входит в перечень сильнодействующих веществ, оказывающих вредное воздействие на жизнь и здоровье человека. Всего в списке находится 94 вещества.

    Добавим, еще в конце 2023 года в МВД заявляли, что за продажу воздушных шаров, наполненных оксидом азота, планируют ввести уголовную ответственность.

    В июне этого года сообщалось, что подростки в Казахстане подсаживаются на "карбик" - очиститель карбюратора. Вдыхая его можно не только получить дурманящий эффект, но и отравиться вплоть до летального исхода.

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