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Эзотерика
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За продажу шариков с "веселящим газом" могут ввести уголовную ответственность в Казахстане

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Воздушный шарик лежит на земле
Шарик. Иллюстративное фото: Philippe Turpin / Getty Images

За продажу воздушных шаров, наполненных оксидом азота, планируют ввести уголовную ответственность, заявили в МВД РК, передает сайт телеканала КТК.

Как отмечают в полиции, еще три года назад "веселящий газ" внесли в перечень сильнодействующих, однако это не мешает его распространению: в ночных клубах, барах и других увеселительных заведениях нередко можно встретить посетителей, которые разгуливают по залу с воздушными шарами в руках - их еще называют "шарик-кумарик".

Подчеркивается, что оксид азота, которым наполняют эти шарики, является сильным психотропным веществом - оно применяется в медицинских целях в качестве наркоза.

В полиции предупредили: если вдыхать его бесконтрольно, то можно получить не эйфорию, а гипоксию головного мозга и даже инсульт.

В связи с этим в МВД намерены на законодательном уровне контролировать оборот веселящего газа.

"Вносятся соответствующие поправки в законодательство. У нас не предусмотрена ответственность за сильнодействующие вещества. Поэтому на сегодняшний день в мажилисе разрабатывается законопроект, где предусмотрена уголовная ответственность за оборот сильнодействующих веществ, но в перечне оно стоит. Я думаю, в ближайшей перспективе уголовная ответственность за данный оборот будет", - заявил заместитель начальника департамента МВД РК Бахытжан Амирханов.

Источник: КТК

Стоит отметить, что оксид азота входит в перечень сильнодействующих веществ, оказывающих вредное воздействие на жизнь и здоровье человека. Всего в списке находится 94 вещества.

Ранее об опасности так называемых "шариков-кумариков" рассказывали корреспонденты "Хабар-24". Подчеркивалось, что "веселящий газ" в прошлом году убил и искалечил тысячи человек по всему миру, как правило - совсем юных парней и девушек.

Психолог реабилитационно-наркологического центра Александр Рущук отмечал, что психика тех, кто "подсел" на такое развлечение, страдает за считанные месяцы. Оксид азота, по его словам, вызывает зависимость.

"Практически в 100% случаев происходит дальнейшая зависимость. И очень часто бывают такие стадии невозврата, когда в 16-17 лет приезжают люди, которые безумны полностью, которым реабилитация не факт, что поможет", - заявлял он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2046967-ugolovnuyu-otvetstvennost-mogut-vvesti-v-kazahstane-za-prodazhu-sharikov-s-veselyaschim-gazom/

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