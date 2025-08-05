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    В Минэнерго сделали заявление по авиатопливу

    Опубликовано:

    Военный вертолет
    Военный вертолет. Иллюстративное фото: gov.kz

    В Министерстве энергетики разъяснили, какие изменения внесены в законодательство Казахстана в части снабжения авиационным топливом, передает NUR.KZ.

    По информации ведомства в Telergam-канале, были внесены изменения в Закон "О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов".

    Согласно принятым поправкам, расширен перечень так называемых специальных контрагентов - государственных структур, снабжение которых нефтепродуктами осуществляется через единого оператора. К ним дополнительно отнесены:

    • авиационная служба и пограничная академия Комитета национальной безопасности РК;
    • авиация уполномоченного органа в сфере гражданской защиты;
    • также определено, что функции по обеспечению авиационным топливом, его хранению и доставке распространяются на Управление делами Президента РК.

    "Единым оператором по поставке нефтепродуктов для силовых и специальных государственных органов определено ТОО "КазМунайГаз-Аэро" (КМГ-Аэро), специализированная дочерняя компания АО НК "КазМунайГаз", созданная в 2014 году. Компания осуществляет заправку национальных и иностранных воздушных судов "в крыло" в аэропортах Республики Казахстан, а также управляет объемами авиатоплива, поступающими из ресурсов "КазМунайГаза", - сообщили в министерстве.

    Кроме того, в целях реализации утвержденной Дорожной карты по 5-летнему плану развития "КМГ-Аэро", постановлением Правительства РК от 13 июня 2025 года внесены изменения в перечень видов деятельности (ОКЭД), разрешенных "КМГ-Аэро".

    "До 31 декабря 2029 года компании предоставлено право на осуществление оптовой и розничной торговли авиатопливом. Это решение принято по согласованию с уполномоченными государственными органами, включая Министерство энергетики, антимонопольный орган, Министерство транспорта, а также АО НК "КазМунайГаз", - добавили в Минэнерго.

    Дополнительно Министерством энергетики разработаны и согласованы изменения в Предпринимательский кодекс РК, предусматривающие возможность для субъектов специального права, в частности для "КМГ-Аэро", осуществлять реализацию товаров третьим лицам в целях выполнения инвестиционных обязательств.

    Поправки направлены в Мажилис Республики Казахстан для рассмотрения в установленном порядке.

    Напомним, в начале года на расширенном заседании правительства глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что авиакеросин в аэропортах Казахстана, в частности, в Астане, слишком дорогой.

    Недавно заместитель премьер-министра Роман Скляр во время пресс-конференции ответил на вопрос о том, будут ли повышаться цены на бензин и дизельное топливо в Казахстане.

    А сегодня сообщаюсь, что в Казахстане продолжают расти цены на ГСМ. В Минэнерго предупреждают, что они и дальше будут повышаться, чтобы сравняться с соседними странами.

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