"Сероводород или битум": павлодарцы массово жалуются на невыносимый запах

Жители Павлодара несколько дней в соцсетях жалуются на невыносимый запах, однако экологи утверждают, что никаких причин для беспокойств нет, а замеры были произведены.

Жители Павлодара в соцсетях обсуждают ветку, в которой жалуются на сильную вонь с улицы.

"Я проснулась будто от запаха утечки газа, пошла на кухню и вспомнила, что у нас нет газа", "На запах битума расплавленного было похоже", "В районе набережной всю ночь воняло", "Воняло с завода", "Воняло сероводородом", - писали жители города еще 2 августа.

Жалобы в соцсетях повторялись, жители отмечали аккаунты акиматов города и области, но те пока не прокомментировали ситуацию. Некоторые жители пишут, что обращались на 109, им отвечали, что превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано.

По данным "Казинформ", информацию о жалобах подтвердили в департаменте экологии Павлодарской области.

"Согласно данным "Казгидромет", в период с 2 по 4 августа 2025 года превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ на указанных постах не зафиксировано, - сообщили в департаменте экологии Павлодарской области.

Напомним, в июне этого года жители Павлодара также сообщили о запахе гари и нефтепродуктов. Его причины выясняют - специалисты проводят в городе замеры параметров воздуха.

Ранее жители Актау пожаловались на едкий дым, окутавший прибрежные районы. Лабораторные исследования показали превышение загрязняющих веществ в воздухе в 12 раз. Экологи заявили, что причина дыма - пожар в России.

А сельчане в Западно-Казахстанской области рассказали о невыносимом химическом запахе и ухудшении здоровья. Местные жители выяснили, что в их округе в конце прошлого года расконсервировали старые скважины. В областном департаменте экологии пообещали провести проверку.

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