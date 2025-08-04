14 человек застряли посреди Алаколя под градом и дождем (видео)

В воскресенье, 3 августа, в области Абай 14 человек, в том числе 8 детей, застряли посреди озера Алаколь из-за сломавшегося катера, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как рассказали в министерстве, сотрудники МЧС заметили застрявших на маленьком островке людей во время патрулирования озера - отдыхающие отплыли на 20 километров от берега и не могли вернуться.

"Причиной происшествия стала неисправность катера, из-за чего группа не смогла самостоятельно вернуться на берег и была вынуждена стоять под дождем и градом.

Силами оперативно-спасательного отряда все пострадавшие были успешно доставлены на сушу. Медицинская помощь никому не потребовалась", - рассказали в ведомстве.

В министерстве также напомнили о необходимости тщательно проверять техническое состояние водного транспорта перед выходом на воду и соблюдать меры безопасности.

Ранее на озере Алаколь произошел еще один похожий случай. Спасатели при проведении патрулирования в 350 метрах от берега заметили неисправный катамаран, в котором находились 6 подростков. Спасатели поспешили на помощь, отбуксировав катамаран, доставили людей на берег.

Также двоих детей на катамаране унесло ветром на озере в Акмолинской области. Они оказались в 500 метрах от берега озера Котырколь. Им на помощь пришли спасатели.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.