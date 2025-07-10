Катамаран с людьми сломался на Алаколе в 350 метрах от берега (видео)
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Катамаран с людьми сломался на озере Алаколь в районе Маканчи области Абай. На помощь пришли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, на озере Алаколь спасатели при проведении патрулирования в 350 метрах от берега заметили неисправный катамаран, в котором находились 6 подростков.
"Спасатели поспешили на помощь, отбуксировав катамаран, доставили людей на берег. В медицинской помощи они не нуждались. Как выяснилось, в катамаране сломалось рулевое управление", - рассказали в МЧС.
Напомним, сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев указал на низкий уровень готовности популярной туристической зоны вокруг озера Алаколь к приему отдыхающих. Правительству поручено в кратчайшие сроки привести туристические направления по всей стране в надлежащее состояние, а также установить и привлечь к ответственности виновных должностных лиц.
Недавно полиция области Абай из-за наплыва туристов на Алаколь усилила меры безопасности на дорогах региона. Стражи порядка проводят разъяснительные беседы с водителями, напоминая о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2263935-katamaran-s-lyudmi-slomalsya-na-alakole-v-350-metrah-ot-berega-video/
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