Катамаран с людьми сломался на Алаколе в 350 метрах от берега (видео)

Катамаран с людьми сломался на озере Алаколь в районе Маканчи области Абай. На помощь пришли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, на озере Алаколь спасатели при проведении патрулирования в 350 метрах от берега заметили неисправный катамаран, в котором находились 6 подростков.

"Спасатели поспешили на помощь, отбуксировав катамаран, доставили людей на берег. В медицинской помощи они не нуждались. Как выяснилось, в катамаране сломалось рулевое управление", - рассказали в МЧС.

Напомним, сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев указал на низкий уровень готовности популярной туристической зоны вокруг озера Алаколь к приему отдыхающих. Правительству поручено в кратчайшие сроки привести туристические направления по всей стране в надлежащее состояние, а также установить и привлечь к ответственности виновных должностных лиц.

Недавно полиция области Абай из-за наплыва туристов на Алаколь усилила меры безопасности на дорогах региона. Стражи порядка проводят разъяснительные беседы с водителями, напоминая о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения.

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