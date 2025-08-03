Казахстанский певец Жугунусов извинился за свои слова о женщинах после ситуации в мечети Актобе

Блогер и музыкант Рустем Жугунусов после массовой критики казахстанцев в своих соцсетях извинился за свои слова о ситуации в Актобе, когда мужчина приставал к девушке в мечети, передает NUR.KZ.

Несколько дней казахстанцы в Сети обсуждают слова исполнителя Рустема Жугунусова, который высказался о ситуации в Актобе, когда мужчина приставал к девушке в мечети.

"Приехали. Певец Рустем Жугунусов заявил, что та девушка сама виновата, которой предлагали одноразовый никах в мечети Актобе. Говорит, сама дает повод, и вообще, пусть сидит и читает намаз дома", - написал в своем аккаунте в Threads журналист Сырым Иткулов.

Казахстанцы массово подвергли критике слова Жугунусова. Высказалась и продюсер Баян Алагузова, которая в stories своего в Instagram просила полицию провести проверку.

"Самое ужасное, что певец Жугунусов просит девушек не ходить без сопровождения мужа или брата. Вы серьезно? Я прошу уполномоченные органы провести как минимум беседу с ним. Это прямое нарушение женских прав и свобод", - написала тогда Алагузова.

Высказывание Баян Алагузовой. Скриншот: instagram.com/bayanmaxatkyzy

Вскоре сам музыкант принес извинения, который заявил, что в данной ситуации "вина была полностью на мужчине".

"Хочу еще раз подчеркнуть, что в нашей религии нет понятия "однодневный брак". К сожалению, я не смог как следует выразить свои мысли. Оглядываясь назад, я понял, что из-за эмоций я был слишком резок в некоторых словах и не смог выразить свои мысли как следует. Признаю, это было моей большой ошибкой. Мы живем в светской стране, и у каждого есть свой выбор. Я никогда не собирался навязывать кому-либо определенную точку зрения. Я уважаю и ценю выбор каждого.

На самом деле, когда я поднимал этот вопрос, меня прежде всего волновала безопасность. Да, я тоже отец, воспитывающий девочек. Я тоже переживаю за своих дочерей. Вечером на улице могут встречаться мужчины, представляющие различную опасность: пьяные, под воздействием наркотиков или психически неуравновешенные люди. Я говорил с эмоциями только потому, что переживал за своих сестер и хотел защитить их от этих опасностей. Да, действительно, была ошибка в форме подачи. Но я никогда не собирался обвинять женщин", - сказано в заявлении

Он также заявил, что всегда "поддерживает женщин", потому что они "основа и столп нашего общества".

Напомним, ранее казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова также жестко высказалась о ситуации в мечети в Актобе.

26 июля мы писали, что жительница Актобе пожаловалась, что в мечети к ней приставал мужчина. Его действия попали на камеру. В полиции сообщали, что провели с мужчиной профилактическую беседу и составили на него протокол.

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