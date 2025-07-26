Мужчина приставал к девушке в мечети в Актобе - его действия сняли на видео. В отношении него составили протоков, материалы направили в суд, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

"25 июля в районе выхода из мечети "Нур Гасыр" города Актобе неизвестный мужчина проявил некорректное поведение по отношению к прихожанке, преградив ей путь и допустив высказывания с непристойным подтекстом", - говорится в сообщении.

Данный инцидент попал на видео и был опубликован в ряде соцсетей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками департамента полиции Актюбинской области, личность мужчины установлена.

Он был доставлен в органы внутренних дел для выяснения обстоятельств.

"С нарушителем проведена профилактическая беседа. Ему разъяснены нормы действующего законодательства, касающиеся недопустимости подобного поведения. Также в отношении него составлен административный протокол по статье 449 части 2 КоАП РК (Приставание в общественных местах)", - подчеркнули в полиции.

Материал будет направлен в суд.

Согласно части 2 статьи 449 КоАП РК, приставание, то есть назойливое обращение в общественных местах в целях покупки, продажи, обмена или приобретения вещей иным способом, совершенное лицом, не являющимся субъектом предпринимательства, а также в целях гадания, попрошайничества, занятия проституцией, оказания иных услуг сексуального характера либо навязывания иных услуг, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей либо административный арест сроком до пяти суток.

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