"Здесь вам не Афганистан": Сабина Алтынбекова жестко высказалась о ситуации в мечети в Актобе

Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова в Instagram высказалась о ситуации, произошедшей в одной из мечетей Актобе, передает NUR.KZ.

Ранее жительница Актобе пожаловалась, что в мечети к ней приставал мужчина. Его действия попали на камеру. В полиции сообщали, что провели с мужчиной профилактическую беседу и составили на него протокол.

Волейболистка Алтынбекова поделилась своим мнением о произошедшем в Instagram Stories.

"Каждый раз, когда обижают девушек, у меня разрывается сердце... Я думала, что меня ничего не удивит. Но нет, некоторые "мужчины" пробивают дно. Осуждая покрытую девушку за то, что она не прошла мимо потенциального насильника, а начала снимать его противозаконные действия на видео", - написала Алтынбекова.

Она отметила, что на месте девушки дала бы отпор физически.

"Во-вторых, "недомужики" вместо того, чтобы оберегать и защищать, решили прикрыться религией, занимаются нравоучениями и осуждением. Якобы дала "повод".

Девушка в платке, женский проход закрыт, не успевала помолиться и решила помолиться в мечети. "Сидите дома" - говорят они. Здесь вам не Афганистан" скажу я", - резко высказалась Алтынбекова.

Она призвала казахстанцев не оправдывать подобное поведение, а девушек не стыдиться и говорить о насилии.

"Пришло время громко кричать "НЕТ". Пришло время, давать отпор. Все мужчины, которые записывали видео и оправдывали действия неадекватного, смотрите, как бы ваши дочери и сестренки не оказались в такой ситуации! И запомните, честь женщины - это честь всего народа!" - заключила спортсменка.

Скриншот: instagram.com/altynbekova_20

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