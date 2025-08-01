Жара до 44 градусов, грозы и град: о погоде в субботу в Казахстане рассказали синоптики

Штормовое предупреждение объявили на субботу, 2 августа, синоптики в ряде регионов Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Со 2 по 9 августа в Мангистауской области ожидается повышение температуры воздуха днем от +35+40°С до сильной жары +37+42°С, на юге области до очень сильной жары +44°С. С прогнозом повышенного температурного фона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

2 августа днем в горных районах области Жетісу ожидаются сильный дождь, град, шквал. На востоке, в центре, горных районах ожидается гроза. Ветер на востоке, в горных районах области - порывы скоростью 15-20 м/с, временами 23-28 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Талдыкоргане 2 августа ожидается гроза.

На севере, юге области Абай днем ожидается сильный дождь, град, шквал. Ночью и днем на севере, западе области гроза. Ветер на западе, севере, юге области скоростью 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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В Семее 2 августа ожидаются гроза, днем град. Ветер - днем порывы скоростью 15-20 м/с.

Ночью на севере Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, днем - гроза, град, шквал. Ветер днем на севере, востоке, юге области 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. На востоке, западе, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Усть-Каменогорске днем ожидаются гроза, град, ветер - порывы скоростью 15-20 м/с.

В центре Кызылординской области днем ожидается гроза. В южной половине области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылорде 2 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге Актюбинской области также сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке Акмолинской области ожидаются сильный дождь, днем град, шквал. Гроза. Ночью и утром на западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер ночью на востоке области скоростью 15-20 м/с, днем - скоростью 15-20 м/с, на западе, севере, востоке области порывы скоростью 23-28 м/с.

В Кокшетау 2 августа ночью и утром ожидается гроза. Ветер - днем порывы скоростью 15-18 м/с.

Ночью на западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается гроза, днем на востоке области ожидаются гроза, шквал. Ночью и утром на востоке области ожидается туман. Ветер ночью на востоке области - порывы скоростью 15-20 м/с, днем - 15-20 м/с.

В Петропавловске 2 августа ночью ожидается гроза. Днем ветер скоростью 15-20 м/с.

На севере, юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза, ветер - порывы скоростью 18-23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматы 2 августа ожидается гроза, ветер - временами порывы скоростью 18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Конаеве 2 августа ожидается гроза, ветер - временами порывы скоростью 18-23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В период 2-10 августа в Туркестанской области ожидается повышение температуры воздуха днем от +30+35°С до сильной жары +38+43°С. С прогнозом повышенного температурного фона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

2 августа в горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер на горных перевалах области скоростью 15-20 м/с.

В Шымкенте 2 августа ночью ожидается гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестане 2 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере Павлодарской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью и днем на западе, севере, востоке области гроза, днем также ветер скоростью 15-20 м/с, порывы скоростью 23 м/с. На западе, востоке области сохранится высокая пожарная опасность.

В Павлодаре 2 августа ожидается гроза. Ветер - днем порывы скоростью 15-20 м/с.

На западе Атырауской области ночью ожидается гроза. Днем на севере области ветер - порывы скоростью 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-38 градусов. На севере, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырау 2 августа днем ожидается сильная жара 35-36 градусов. Ожидается чрезвычайная пожарная опасность

На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер днем на западе, юге области - порывы скоростью 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, востоке области Ұлытау ожидается гроза, днем ветер - порывы скоростью 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

2 августа днем на севере, юге Карагандинской области ожидаются временами сильный дождь, град, шквал. Ночью и днем на севере, востоке, юге области гроза. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. Ветер утром и днем на западе, севере, юге области - порывы скоростью 15-20 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Караганде 2 августа ожидается временами гроза.

На западе, юге, в центре Мангистауской области днем ожидается пыльная буря, ветер скоростью 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 38-40 градусов. На северо-востоке области ожидается высокая пожарная опасность, на западе, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актау 2 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град. На юго-западе, северо-востоке, в горных районах области ветер скоростью 15-20 м/с. На севере, западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Таразе 2 августа ночью ожидаются гроза, град, ветер - порывы скоростью 15-20 м/с.

На востоке, юге Костанайской области ночью и утром ожидается гроза, на западе, севере области - туман. Днем на севере, востоке, юге области ветер - порывы скоростью 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Астане 2 августа ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер - днем порывы скоростью 15-20 м/с, временами скоростью 23 м/с.

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