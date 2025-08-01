Розовое озеро Кобейтуз снова в опасности: туристы опять выкапывают соль

На розовом озере Кобейтуз проведут массовые рейды - туристы вновь стали открыто, даже не скрываясь от камер, выкапывать и увозить соль, передает сайт телеканала КТК.

Озеро Кобейтуз, близ города Ерейментау, известно даже за пределами страны. Из-за редких водорослей вода там окрашивается в розовый цвет. Происходит это раз в несколько лет.

Не меньше туристов привлекает местная соль. Ей приписывают лечебные свойства и даже продают на маркетплейсах.

Очередные добытчики на этой неделе попали на видео. Теперь их разыскивает полиция, чтобы выписать штраф. В Министерстве экологии тоже взяли ситуацию под контроль. Чиновников пугает, что вандалов не останавливают ни предупредительные знаки, ни камеры наблюдения.

Источник: КТК

Напомним, подобная ситуация сложилась вокруг озера несколько лет назад. Тогда даже иностранные СМИ отреагировали на ситуацию с уникальным розовым озером Казахстана Кобейтуз. Вывозящих с озера соль жителей назвали эковандалами.

Как сообщалось, из-за наплыва туристов ухудшилось состояние озера Кобейтуз. Состояние водоема тогда вызвало беспокойство у специалистов Минэкологии.

В тот же период стало известно, что Кобейтуз охраняет полиция. Сделано это было для того, чтобы спасти уникальный природный объект от казахстанцев, вывозивших соль с озера тюками - из-за этого в нем образовались черные дыры.

Однако даже после закрытия озера казахстанцы все равно стремились попасть к водоему, но не просто отдохнуть, а, как и прежде, выкопать оттуда соль. Так, там сняли семейную пару, приехавшую к Кобейтузу на "Мерседесе" и набравшую ведра грязи и соли из озера.

А в 2021 году глава Минэкологии попросил казахстанцев воздержаться от посещения озера Кобейтуз, поскольку взятые из водоема пробы выявили наличие солей тяжелых металлов.

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