"Олигополии у нас нет": Скляр ответил, почему бедных в Казахстане много, а олигархи богатеют

Заместитель премьер-министра Роман Скляр во время пресс-конференции в кабмине заявил, что "олигополии в Казахстане нет", а для граждан созданы все условия для заработка, передает NUR.KZ.

Журналист во время пресс-конференции заявила, что количество бедных граждан в Казахстане не уменьшается, при этом люди из списка Forbes "как сидели в нем до январских событий, так в нем и остаются, более того, они становятся богаче".

"Почему собирались бороться с олигополией, а на самом деле олигархи стали еще богаче?" - спросила журналист.

"Что касается олигополии, реальность и действительность такова - мы действительно живем в Новом Казахстане. С 2022 года, когда мы прошли очень тяжелые испытания, мы заявили о том, что мы теперь должны строить Новый Казахстан.

У нас нет олигополии, я могу вам это точно сказать. Никто из олигополий классических – те люди, которых вы называете или те компании, которые вы хотите назвать олигополиями,- они никоим образом не влияют на политику государства и принятие решений госорганами и парламентом, в том числе, законодательных инициатив.

Прошла уже демонополизация, была создана специальная комиссия под председательством премьер-министра, осуществляется возврат активов в страну, предприниматели, которые работали ранее, имеют право осуществлять свою деятельность, они должны инвестировать в свою страну, в экономику своей страны, строить новые предприятия, проводить улучшение действующих своих активов, создавать рабочие места, создавать добавленную стоимость. Это их прямая обязанность, это их бизнес и смысл их жизни. Государство в этом плане никаком образом мешать им не будет", - сообщил Скляр.

Он добавил, что в Казахстане есть возможности для поиска работы.

"Что касается того, стали ли они богаче или количество бедных граждан увеличилось, я думаю, вы прекрасно знаете, что у нас достаточно много вакансий в промышленности и сфере обслуживания, куда могут наши граждане пойти и работать.

Может быть, не каждому эта работа нравится, кто-то хочет быть журналистом или блогером, но молодые люди востребованы. Если у них будет желание, они могут пойти и получить новую специальность, но при этом найти работу и достойно зарабатывать при вложении определенных усилий", - заявил Скляр.

Журналист, между тем, уточнила, считает ли он справедливым то, что "миллион граждан находятся за чертой бедности?".

"Я могу сказать так, граждане категории СУСН, те, кто не может работать, кто попал в трудную жизненную ситуацию, инвалиды, все получают в той или иной мере поддержку со стороны государства. Еще раз повторюсь, у нас в стране создано достаточно возможностей, чтобы люди работали, особенно молодые.

Да, на это потребуются усилия, может надо переквалифицироваться или получить дополнительную специальность. Возможности для того, чтобы зарабатывать и содержать свои семьи, у нас есть. Более того, более 50% бюджета – это социальные расходы. В бюджете развитых стран мира такие цифры вы не найдете", - заключил заместитель премьер-министра.

Напомним, в 2022 году президент Касым-Жомарт Токаев заявлял, что "олигополии в стране породили огромное социальное неравенство и системные проблемы в экономике". Он говорил, что "богатые богатели, а бедные становились еще беднее, теряя веру в государство".

Между тем, в 2023 году стало известно, что число бедных казахстанцев превысило миллион человек.

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