Токаев: Олигополии в Казахстане породили огромное социальное неравенство

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев выступил с речью в Республиканском общественном штабе. Он высказался о проблемах в экономике Казахстана, которые были вызваны олигополиями. Слова президента приводятся в официальном Telegram-канале Toqaev2022.

"Олигополии в нашей стране породили огромное социальное неравенство и системные проблемы в экономике", – заявил Токаев.

Он подчеркнул, что деятельность монополий и приближенных к власти бизнесменов препятствовала развитию конкуренции и "лишала добросовестных предпринимателей шанса на успех".

"В результате богатые богатели, а бедные становились еще беднее, теряя веру в государство. Поэтому перед нами стоит задача демонополизации отечественной экономики", – добавил глава государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1994371-tokaev-oligopolii-v-kazahstane-porodili-ogromnoe-sotsialnoe-neravenstvo/