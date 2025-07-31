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    "Жилье подорожает на 20%": на опасения казахстанцев ответил Скляр

    Опубликовано:

    Қазақ тілінде оқу
    Свернутая купюра 20 тысяч тенге и монета 100 тенге стоят рядом с кубиками в виде дома
    Деньги. Иллюстративное фото: Max Zolotukhin/Getty Images

    Заместитель премьер-министра по инфраструктурным вопросам Роман Скляр на брифинге в кабмине рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать роста цен на квартиры с 2026 года, передает корреспондент NUR.KZ.

    Представители СМИ рассказали, что среди казахстанцев есть опасения, что с вводом в действие нового Налогового кодекса, жилье в Казахстане вырастет в цене на 20%.

    В ответ на это Скляр заверил, что ⁠новый Налоговый кодекс ни в коем случае не повлияет на простых граждан.

    "Мы стремимся и в этом году построим более 19 млн квадратных метров, стоимость жилья у нас регулируется рыночными методами. Однако присутствие государства как заказчика, который приобретает жилье у частных строителей, дает свой эффект примерно в течение 10 лет.

    Стоимость жилья у нас не завышена. Я имею в виду сейчас сегмент не бизнес-класса или элитного жилья, а именно эконом-класса жилье - стоит ровно столько, сколько и должно быть. И резких ценовых колебаний мы здесь не видим", - добавил он.

    По его словам, принятие нового Налогового кодекса позволит исключить практику дробления бизнеса.

    "В данном случае, когда они будут уплачивать налоги, они будут получать меньшую прибыль. Но тем не менее стоимость, в соответствии с проектной сметной документацией, государственный заказ, который мы делаем для малоимущих граждан, в рамках программ "Бақытты отбасы", "Наурыз Жұмыскер", мы ценовые параметры будем регулировать.

    Подчеркиваю, рыночным образом, но цены будут регулироваться", - добавил заместитель премьер-министра.

    Напомним, недавно в Казахстане были приняты поправки в Налоговый кодекс РК, которые увеличивают ставку налога на добавленную стоимость (НДС) до 16% с 2026 года.

    Некоторые эксперты считают, что это приведет к "автоматическому" подорожанию новостроек на 14%.

    Впрочем, также есть мнение, что показатель в 14% является завышенным: экономист Эльдар Шамсутдинов прогнозирует рост цен в районе 3-4%.

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