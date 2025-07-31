"Снимать пиджак - это позерство": Скляр ответил, носит ли одежду казахстанского производства

Заместитель премьер-министра по инфраструктурным вопросам Роман Скляр ответил на вопрос о наличии у него вещей, произведенных в Казахстане, передает NUR.KZ.

Во время пресс-конференции в кабмине Скляру задали вопрос, есть ли на нем что-то, произведенное в Казахстане, например, пиджак или галстук? На что заместитель премьер-министра ответил, что приобретает продукцию местных производителей.

"Безусловно, я, как бывший министр индустрии инфраструктурного развития, стараюсь приобретать продукцию (казахстанского производства – прим.ред.), во всем – просто такой стиль жизни – приобретать продукцию, которую производят наши отечественные производители, будь то продукты питания или другие товары.

Но я бы не хотел акцентировать на себе внимание, снимать пиджак – это позерство с моей стороны", - сообщил Скляр.

Отметим, ранее глава Минторговли Арман Шаккалиев на брифинге правительства ответил на вопрос, покупает ли он одежду у казахстанских производителей. Он сообщил, что костюм на нем - казахстанского производства.

Между тем, министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин в кулуарах сената отказался отвечать на аналогичный вопрос.

Также ранее в Минторге заявляли, что в магазинах казахстанская продукция должна быть на уровне глаз.

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