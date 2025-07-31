"Снимать пиджак - это позерство": Скляр ответил, носит ли одежду казахстанского производства
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Заместитель премьер-министра по инфраструктурным вопросам Роман Скляр ответил на вопрос о наличии у него вещей, произведенных в Казахстане, передает NUR.KZ.
Во время пресс-конференции в кабмине Скляру задали вопрос, есть ли на нем что-то, произведенное в Казахстане, например, пиджак или галстук? На что заместитель премьер-министра ответил, что приобретает продукцию местных производителей.
"Безусловно, я, как бывший министр индустрии инфраструктурного развития, стараюсь приобретать продукцию (казахстанского производства – прим.ред.), во всем – просто такой стиль жизни – приобретать продукцию, которую производят наши отечественные производители, будь то продукты питания или другие товары.
Но я бы не хотел акцентировать на себе внимание, снимать пиджак – это позерство с моей стороны", - сообщил Скляр.
Отметим, ранее глава Минторговли Арман Шаккалиев на брифинге правительства ответил на вопрос, покупает ли он одежду у казахстанских производителей. Он сообщил, что костюм на нем - казахстанского производства.
Между тем, министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин в кулуарах сената отказался отвечать на аналогичный вопрос.
Также ранее в Минторге заявляли, что в магазинах казахстанская продукция должна быть на уровне глаз.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2270733-snimat-pidzhak-eto-pozerstvo-sklyar-otvetil-nosit-li-odezhdu-kazahstanskogo-proizvodstva/
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