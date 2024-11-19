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"Состоит из произведенного в Казахстане и ввезенного товара": Арман Шаккалиев о своем гардеробе

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Арман Шаккалиев
Арман Шаккалиев. Фото: gov.kz

Глава Минторговли Арман Шаккалиев на брифинге правительства ответил на вопрос, покупает ли он одежду у казахстанских производителей, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я про первый слой белья не буду говорить. Но что касается, пиджака, костюма на мне, то это сшито в Казахстане. Можно говорить, что это Made in KZ. Конечно, не все ткани у нас производятся. Но мы идем к этому, и задача моя и всего правительства – повышать уровень локализации, уровень отечественного производства", – отметил Арман Шаккалиев.

В целом, по его словам, он носит одежду разного производства.

"И импорт ношу, скрывать не буду. Потому что в торговле важен товарооборот, а он состоит из произведенного и ввезенного товара", - пояснил министр.

Напомним, ранее в июне главу МЧС спросили, действительно ли спасателям приходится покупать форму за собственные деньги в то время, как сам глава министерства носит на руке их "годовую зарплату" в виде дорогих часов. Аринов отметил, что стоимость часов ему неизвестна, так как они были ему подарены.

В конце октября главу Минпрома и строительства Каната Шарлапаева спросили, на каком автомобиле он ездит и почему не выбирает автомобили местной сборки. Шарлапаев ответил, что ездит на автомобиле, выделяемом ему госорганом, и согласился, что ему стоило бы поменять свой транспорт на автомобиль отечественной сборки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2189502-sostoit-iz-proizvedennogo-v-kazahstane-i-vvezennogo-tovara-arman-shakkaliev-o-svoem-garderobe/

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