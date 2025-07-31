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    Главу "Тендерной биржи" в Алматы обвинили в мошенничестве на миллиард тенге

    Опубликовано:

    Алматинцы
    Алматинцы. Кадр из сюжета: телеканал КТК

    Алматинцы обвинили бизнесмена в мошенничестве на миллиард тенге. Они требуют вернуть деньги, а сам бизнесмен заявил, что у компании тяжелые времена, передает сайт телеканала КТК.

    ТОО "Тендерная биржа" предлагало казахстанцам инвестировать и зарабатывать на этом. Реклама в соцсетях обещала красивую жизнь - дорогие машины, элитные квартиры, но в итоге люди отдали миллионы тенге, а бизнесмен перестал выходить на связь.

    Аскар Даулетов поверил заманчивой рекламе и решил инвестировать. Для этого мужчина продал две квартиры и машину и, по его словам, перевел ТОО 80 млн тенге. Первое время дивиденды действительно поступали. Но вскоре выплаты остановились.

    "Из месяца в месяц были пустые обещания, что вот в такой-то срок и в такой-то день я верну вам деньги, все будет хорошо. Но это продолжалось и продолжалось. И до сих пор продолжается.

    На данный момент, сейчас менеджеров у него нет. Офиса тоже. Он выкладывает рилсы. Допустим, с призывом вложить в некие тендеры, где он до сих пор позиционирует себя номером один в тендерных закупках и обещает доход", - рассказывает Аскар Даулетов.

    Доход от 5% бизнесмен обещал каждому, кто вложит больше миллиона тенге. Первые вкладчики несколько месяцев получали выплаты, а после все прекратилось.

    Сейчас вернуть свои деньги пытаются больше 500 казахстанцев.

    Общая сумма ущерба - больше миллиарда тенге.

    "Все вкладчики, которые инвестировали в тендерную биржу, объединились в группу и начали требовать свои денежные средства. На запрос по возврату денежных средств отвечает всегда Чингис Курмангалиев. Они аргументируют тем, что сейчас тендерные процессы, которые ведутся в стране, они с 23-24-го года поменялись. Это – в первую очередь. И также Чингис Курмангалиев не раз заявлял то, что он является участником тендера по какому-то большому проекту в городе Конаеве, по которому он ждет выплат", - рассказал Арсений Ахов.

    Сам бизнесмен также ответил на обвинения. Журналистам он заявил, что люди вкладывали деньги добровольно, а сотрудники его компании якобы выполняли свои обязательства. Но сейчас у ТОО кризис.

    "В каждом бизнесе есть кризисные моменты. Я никогда не скрывал ни подъема, я никогда не скрывал ни какие-то свои падения. На данный момент я продолжаю работать. У меня есть проекты. Есть еще проекты, которые я ожидаю, которые придут.

    И, соответственно, моя компания – она из этого, как говорится, небольшого кризисного момента она обязательно выйдет. Так что я предпринимаю абсолютно все попытки. Я на связи с ними. Я нахожусь в Казахстане. Я нахожусь и в Алматы, я нахожусь и в Астане. И, соответственно, моя совесть чиста", - заявил глава ТОО Чингис Курмангалиев.

    Но казахстанцы не верят. 30 человек обратились в полицию. Там сначала возбудили дело о мошенничестве, но после закрыли его.

    Как объяснили в департаменте, следствие продолжалось 7 месяцев.

    "И буквально в этом месяце было принято решение о прекращении уголовного дела в соответствии с требованиями статьи 35, пункта 2 УПК РК за отсутствием состава уголовного правонарушения. Были выявлены признаки гражданско-правовых отношений", - сообщили в полиции.

    Как отмечает телеканал, два года назад брата Чингиса Курмангалиева Алмаса обвиняли в организации финпирамиды. И тогда суд счел его виновным и отправил в колонию на 14 лет.

    Сам Чингис настаивает: никакого отношения к деятельности своего родственника не имеет. Точку в деле должен поставить суд. Пострадавшие вкладчики намерены вернуть свои деньги любой ценой.

    Источник: КТК

    Напомним, ранее в ВКО 28-летнюю мать 5 детей осудили за мошенничество. Она оформила кредиты на 2,5 млн тенге на имя свекрови без ее согласия через мобильное приложение банка. Суд назначил женщине наказание в виде ограничения свободы.

    А накануне сообщалось, что в Алматы дольщики обвинили стройкомпанию в мошенничестве на 2 млрд тенге. Люди вложили миллионы в стройку дома, но остались и без жилья, и без денег.

    До этого мы рассказывали, что астанчанка, которая собиралась купить инвалидную коляску для дочери, перевела деньги за нее заранее и стала жертвой мошенничества.

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