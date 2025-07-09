Инвалидная коляска для дочери: жительница Астаны стала жертвой циничного обмана

Астанчанка, которая собиралась купить инвалидную коляску для дочери, перевела деньги за нее заранее и стала жертвой мошенничества, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По данным медиапортала МВД Polisia.kz, правоохранительные органы проводят проверку в связи с предполагаемым мошенничеством, жертвой которого стала 33-летняя гражданка.

"Выяснилось, что мошенник опубликовал объявление о продаже инвалидной коляски на одном из популярных интернет-сайтов. Пострадавшая вскоре связалась с ним, выразив желание приобрести данное приспособление для передвижения.

Обсудив условия сделки, женщина незамедлительно перевела денежные средства, желая как можно скорее приобрести коляску для своей дочери. К сожалению, лже-продавец завладел ее деньгами и заблокировал ее", - рассказали в полиции.

Также сообщается, что полицией был установлен 31-летний подозреваемый, возбуждено уголовное дело. По информации МВД, в прошлом несколько лиц уже стали жертвами его мошеннических действий.

Ранее мы рассказывали о том, как мошенники выманивают данные карт у казахстанцев, продающих вещи через сайты объявлений. Эксперты объяснили, как не попасть на уловки злоумышленников.

В апреле прокуроры Алматы сообщали, что в южной столице участились случаи мошенничества с недостроенной недвижимостью, которую "продают" мошенники, выдавая себя за владельцев.

Также часто казахстанцев обманывают с арендой квартир. Например, осенью прошлого года в Алматы задержали 26-летнего мужчину, который, как полагает следствие, сдавал несуществующие квартиры по предоплате в 100%.

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