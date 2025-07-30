Казахстанка изменила жизнь, чтобы забрать своих детей, которых передали отцам

В области Абай женщину лишили родительских прав из-за алкоголизма, а ее четверых детей в возрасте от 2 до 11 лет передали на воспитание отцам, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, жительницу Урджарского района области Абай, мать четверых детей в возрасте от 2 до 11 лет, ограничили в родительских правах в 2023 году.

Основанием стало ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, включая злоупотребление спиртными напитками. С женщины взыскали алименты, а детей передали на воспитание их отцам.

Женщина, пройдя курс лечения от алкогольной зависимости, добилась устойчивой ремиссии и устроилась на постоянную работу. В 2025 году она обратилась в суд с иском о восстановлении родительских прав и возвращении детей в свою семью.

"Мать просила дать ей шанс самостоятельно заботиться о любимых детях, отметив, что изменила свое отношение к жизни и создала все необходимые условия для их полноценного воспитания", - отметили в суде.

В подтверждение своих слов она предоставила:

акт обследования о созданных удовлетворительных жилищно-бытовых условиях, подтверждающий чистоту в доме, наличие продуктов питания, дров и угля,

справки об отсутствии учета в наркологическом и психиатрическом диспансерах,

документы, подтверждающие отсутствие задолженности по алиментам,

положительную характеристику с места работы.

Рассмотрел дело специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних области Абай. Он принял во внимание мнение специалистов, двух старших дочерей, выразивших желание жить с матерью, а также признание одного из отцов о важности материнской заботы в жизни детей.

Учитывая положительные изменения в поведении и образе жизни женщины, устойчивую ремиссию, поддержку со стороны отдела образования и стремление сохранить семейные связи, суд признал возможным восстановить женщину в родительских правах и передать всех детей ей на воспитание. Суд прекратил установленные алиментные обязательства.

Ранее стало известно, что жительница области Ұлытау не изменила свой образ жизни и не прекратила злоупотреблять алкоголем, за что лишилась родительских прав на ребенка. Его поместили в учреждение для детей, оставшихся без попечения родителей.

В Караганде рассмотрели дело по иску отдела образования Темиртау о лишении матери родительских прав. Выяснилось, что ее дочь с 14 лет жила с 36-летним мужчиной. Мать не принимала участия в воспитании и содержании дочери, не работала и вела аморальный образ жизни.

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