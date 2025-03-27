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Эзотерика

Казахстанка не изменила образ жизни и лишилась родительских прав

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Пьющая женщина с бутылками
Пьющая женщина. Иллюстративное фото: Liudmila Chernetska / Getty Images

Казахстанка не изменила свой образ жизни и не прекратила злоупотреблять алкоголем, за что лишилась родительских прав на ребенка, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Ұлытау.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело по иску ГУ "Отдел образования города Сатпаева" к ответчикам о лишении родительских прав рассмотрели в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних области Ұлытау.

Ввиду ненадлежащего исполнения ответчиками своих родительских обязанностей их несовершеннолетнего ребенка поместили в учреждение для детей, оставшихся без попечения родителей.

Как отметили в суде, мать за это время навестила ребенка.

"Она не изменила образ жизни (злоупотребление алкогольными напитками), не приняла мер к созданию соответствующих условий", - уточнили в суде.

При этом отец ребенка не общался с ним.

На судебном заседании родители иск не признали, пояснив, что желают забрать ребенка к себе.

Решением суда их лишили родительских прав в отношении несовершеннолетнего. На содержание ребенка с них взысканы алименты.

Ребенок будет воспитываться в учреждении для детей, оставшихся без попечения родителей. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее в области Ұлытау женщину лишили родительских прав на 15-летнюю дочь, которую взяли на патронатное воспитание 8 лет назад из детского дома. Биологическая мать, достоверно зная, где и с кем проживает ее ребенок, не предприняла мер к возвращению дочери, не поддерживала с ней отношений и не оказывала материальную помощь.

А в Астане женщина, которую ограничили в родительских правах, добилась их восстановления в суде. Она рассказала, что сын является для нее единственным стимулом для изменений в жизни. Казахстанка устроилась на постоянную работу и отказалась от употребления наркотиков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2230955-kazahstanka-ne-izmenila-obraz-zhizni-i-lishilas-roditelskih-prav/