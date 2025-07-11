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      Девочка с 14 лет жила с 36-летним мужчиной в Карагандинской области

      Опубликовано:

      Девочка сидит на лавочке
      Девочка-подросток. Иллюстративное фото: Elva Etienne/Getty Images

      В Караганде рассмотрено дело по иску отдела образования Темиртау о лишении матери родительских прав. Выяснилось, что ее дочь с 14 лет жила с 36-летним мужчиной, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

      По данным официального Telegram-канала суда, специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних Карагандинской области рассмотрено гражданское дело по иску отдела образования Темиртау к женщине о лишении ее родительских прав в отношении дочери 2010 года рождения и взыскании алиментов.

      Требование мотивировано тем, что у несовершеннолетней отсутствуют жилищно-бытовые условия для проживания и учебы. Мать не принимает участия в воспитании и содержании дочери, не работает, ведет аморальный образ жизни, злоупотребляет спиртными напитками, то есть не выполняет свои родительские обязанности, подвергает опасности жизнь и здоровье несовершеннолетней, не проявляет какого-либо интереса к ребенку.

      "В результате чего несовершеннолетняя с 14-летнего возраста проживала с 36-летним мужчиной", - отметили в суде.

      Ответчик состоит на учете в полиции как родитель, не исполняющий обязанностей по воспитанию детей, отрицательно влияющий на их поведение.

      Женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей, распитие спиртных напитков, допущение нахождения ребенка вне жилища в ночное время без сопровождения законного представителя.

      12 марта 2025 года девочка помещена в Центр адаптации несовершеннолетних, где находится по настоящее время.

      В суде орган опеки и прокурор просили иск удовлетворить. Ответчик просила суд не лишать ее родительских прав. Несовершеннолетняя просила не лишать мать родительских прав.

      Решением суда иск удовлетворен. Женщина лишена родительских прав в отношении несовершеннолетней дочери, с нее взысканы алименты на содержание ребенка.

      Решение в законную силу пока не вступило.

      Напомним, ранее в Карагандинской области разгорелся громкий скандал. Общественники заявили, что отчим насильно выдал 15-летнюю девочку замуж за мужчину 38 лет.

      В полиции сообщали, что все лица, имеющие отношение к данному преступлению, установлены и допрошены. В рамках расследования назначены необходимые судебные экспертизы.

      Недавно стало известно, что расследование дела 15-летней девочки продолжается. Подозреваемый в изнасиловании в СИЗО ждет суда.

      При этом сама несовершеннолетняя отрицает, что ее насильно выдали замуж.

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