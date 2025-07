"Дети будут проданы в цирк в Казахстане": необычное предупреждение в США возмутило казахстанцев

Читатели NUR.KZ прислали в редакцию нашего портала необычное предупреждение, снятое в США - там оставленных без присмотра детей обещают... продать в цирк в Казахстане.

Как отметил читатель, приславший нам фото необычного предупреждения, установлено оно на территории одного из ресторанов, находящегося на побережье во Флориде.

"Children left unattended will be sold to the circus in China or Kazakhstan", - гласит надпись, что в переводе звучит как "Дети, оставленные без присмотра, будут проданы в цирк в Китае или Казахстане".

Чем руководствовались креаторы заведения при выборе стран для устрашения нерадивых родителей, остается загадкой. Однако сам читатель возмутился предупреждением.

"А почему именно Казахстан? Странный выбор для "шуточного" предупреждения - выглядит как будто нашу страну просто решили упомянуть ради красного словца. Не очень приятно видеть такие таблички, даже если это и шутка. Можно же было обойтись без упоминания реальных стран", - отметил он в обращении в редакцию.

Между тем, креативная команда ресторана, очевидно, не первый раз использует жесткие шутки в качестве предупреждения для своих гостей. Например, на странице в соцсетях мелькают и другие необычные высказывания.

Предупреждение в ресторане. Фото: instagram.com/circleswaterfront

"Употребление алкогольных напитков до беременности может привести к беременности. Мы вас предупредили. Не будь идиотом", - гласит одно из них.

Предупреждение в ресторане. Фото: facebook.com/CirclesWaterfront

"За этой точкой вы можете столкнуться с... обнаженными загорающими, поедающими вафли", - говорится на другом.

Между тем, американские туристы воспринимают нашу страну иначе - так, журналисты CNN Travel рассказали о своих впечатлениях после поездки в Алматы, восхитившись растущим и развивающимся мегаполисом и назвали его "столицей крутизны". Они отметили, что Алматы - это "невероятно удобный для жизни город".

А, к примеру, уроженка Казахстана, получившая гражданство Австрии, переехала жить в Алматы. Девушка даже сравнила нашу страну со Штатами, отметив, что Казахстану присущ "свободный капитализм, а люди стремятся заработать".

А недавно Комитет индустрии туризма раскрыл статистику посещения туристами Казахстана - так, за 2024 год страну посетили 11,5 миллиона туристов. Но потенциал страны еще не раскрыт. А эксперты предлагают использовать образ скандально известного Бората для привлечения туристов, предлагая заставить работать его персонаж на благо нашей экономики и создать увлекательный reels-фильм под названием "Возвращение Бората домой", в котором не потребуется участие самого Саши Барона Коэна.

