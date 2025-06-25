"Казахстан напоминает Штаты": уроженка Жетысая получила гражданство Австрии, но потом переехала в Алматы

33-летняя уроженка Туркестанской области Зарина Есимова переехала в Австрию и получила работу в Microsoft, но в итоге отказалась от должности в IT-гиганте и вернулась в Казахстан.

Интервью с девушкой опубликовало издание Digital Business. Как сообщается на портале, Зарина родилась в селе Жетысай, но выросла в России. Отучившись в МГУ, девушка переехала в Вену. В Австрии Зарина Есимова добилась успеха - она устроилась на работу в компанию Microsoft, приобрела жилье и посетила 60 стран, но в результате решила приехать в Алматы.

Девушка вспоминает - с трех лет до совершеннолетия она жила на крайнем севере.

"Детство было непростым: отчим часто срывался на маме, и иногда — на мне. В какой-то момент ситуация стала настолько опасной, что нас с мамой временно разлучили: провела три месяца в детском приюте. Тогда дома звучали прямые угрозы, и оставаться там было небезопасно", - говорит она.

Окончив школу, она уехала учиться в Москву, поступив на экономический факультет. К слову, Зарина стала первой, кто получил высшее образование в семье. Начав учебу в РУДН, девушка перевелась затем в МГУ, а обучение совмещала с работой в маркетинговом агентстве.

В то же время она съездила в Вену и влюбилась в этот город. Девушка решила переехать туда, но мама не поддержала такое решение. Тем не менее, Зарина поступила в магистратуру Венского университета по специальности "Международные отношения" и переехала туда в 2015 году. А позже устроилась на работу в Microsoft.

Зарина Есимова. Фото: из личного архива/digitalbusiness.kz

"На студенческой визе в Австрии можно официально работать до 20 часов в неделю, чем я и пользовалась. Через полтора года нашла компанию, которая согласилась оформить мне рабочую визу. Некоторое время работала в организациях, фокус которых был на рынке СНГ. Потом подала онлайн-заявку в Microsoft и прошла отбор.

Взяли на работу, так как у меня уже был опыт работы с партнерами, хоть и и не в ИТ. Компания искала джуна, который готов быстро учиться и применять нестандартные подходы. Я, без опыта в ИТ, подошла идеально — ведь у меня не было жестких рамок и шаблонов, как делать правильно", - делится Зарина Есимова.

По работе она должна была переводить партнеров на облачные сервисы Microsoft Azure и оказывать поддержку на всех этапах. В компании девушку ждал карьерный рост - с рынка Западной Европы ее перевели на рынок Европы, Ближнего Востока и Африки. В целом в Microsoft она проработала 3,5 года. Затем устроилась в американскую корпорацию ServiceNow, став менеджером по работе с клиентами на австрийском рынке.

К 2025 году Зарина получила гражданство Австрии, приобрела квартиру, побывала в 60 странах. В целом казалось, что жизнь удалась, но девушка заскучала.

Зарина Есимова. Фото: из личного архива/digitalbusiness.kz

Своей исторической родиной - Казахстаном - она заинтересовалась еще в 2022 году, тогда же решила устроить семейный праздник в Алматы. Постепенно здесь у девушки появились друзья, она стала интересоваться своими корнями. А потом решила и переехать в Алматы, найдя тут работу.

"Одна из главных причин переезда - моя бабушка. Ей 75 лет, и я ее очень люблю — она растила меня до 13 лет (мама часто уезжала работать в Москву). Я перевезла ее из Жетысая в Алматы, сняла квартиру побольше, чтобы у нее была своя комната. Хочу организовать ей интересный и насыщенный быт — уже записала ее на курсы актерского мастерства", - говорит Зарина.

Она отмечает, что в Алматы всегда есть, чем себя занять благодаря множеству кружков и мастер-классов. Понравился ей и местный шоппинг, и локальные бренды на ярмарках. Удивили цены, которые оказались ниже, чем в Европе, доставка в 11 часов ночи и возможность бесплатной доставки.

Зарина Есимова. Фото: из личного архива/digitalbusiness.kz

"В Австрии такого быть не может в принципе — за доставку мебели нужно заплатить минимум 40-50 евро (24-30 тыс. тенге). Сборка мебели за 5000 тенге — это немыслимо. В Европе труд человека стоит намного дороже. Такси очень дешевое по европейским (и тем более, американским) меркам. Помню, в Бостоне платила, кажется, 80 долларов (41 тыс. тенге) за поездку в аэропорт. В Вене это около 40 евро (24 тыс. тенге) за 20 минут езды до аэропорта", - говорит девушка.

Но больше всего ее порадовали открытые, дружелюбные люди. Оценила Зарина и местную природу - горы, пустыни, озера, степи.

Однако есть и минусы - девушку коробит, что в Казахстане не разделяют мусор, тогда как сама она не привыкла выкидывать пластик вместе с другими отходами. Она считает экологию и заботу об окружающей среде важной темой и хочет ее развивать.

Зарина Есимова. Фото: из личного архива/digitalbusiness.kz

"Скучаю по чистому воздуху и питьевой воде из крана: в Вене она каким-то образом по трубам доставляется прямо из Альп. После 10 лет в Австрии иначе воспринимаю рабочую культуру и отношение к личному времени. Сейчас только начала работать в SAP, и пока рано делать выводы, но предполагаю, что в Казахстане больше переработок и человек должен быть более адаптивным и гибким. В Австрии права сотрудника очень защищены, работают профсоюзы, которые за всю индустрию ведут переговоры с государством. Например, по поводу ежегодного обязательного увеличения зарплаты. В Казахстане, в целом, каждый сам за себя", - делится Зарина.

Она подчеркивает, что в Европе работа в найме ценится, так как сотрудник защищен и имеет больше выгоды, чем работающий на себя предприниматель. В Европе, говорит она, открыть свое дело сложно. А налоги намного выше, чем здесь - в Австрии у Зарины на "социалку" уходило больше половины зарплаты.

Зарина Есимова. Фото: из личного архива/digitalbusiness.kz

"Казахстан в этом плане больше напоминает Штаты — свободный капитализм, люди стремятся заработать. В Европе все больше "на чилле", но при этом у всех примерно один хороший уровень оплаты труда. Даже продавец в магазине как минимум раз в год может позволить себе отпуск где-нибудь в Италии.

Такой размеренный ритм жизни мне, безусловно, стал более близок, чем раньше. Но сейчас захотелось перемен. Поэтому решила попробовать пожить в Казахстане", - объясняет девушка.

Планы на долгий срок Зарина пока не строит, но она надеется провести несколько лет в Алматы. Она говорит, что заставить ее вернуться обратно могут несколько факторов - экология или необходимость круглосуточной вовлеченности в работу.

"Все-таки приехала в Казахстан, чтобы жить, а не только работать", - заключила она.