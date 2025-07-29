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    Мертвый тюлень всплыл рядом с купающимися на пляже в Актау (видео)

    Опубликовано:

    Тюлени на лежбище
    Тюлени. Иллюстративное фото: pixabay.com

    В Актау в минувшие выходные произошел пугающий и неприятный инцидент - рядом с отдыхающими на пляже людьми всплыла туша мертвого тюленя, передает Lada.kz.

    Инцидент произошел в районе Солдатского пляжа в выходные дни.

    Как рассказали очевидцы, туша животного, которая уже начала разлагаться, всплыла у самого берега, неподалеку от отдыхающих взрослых и детей.

    Позже исполняющий обязанности руководителя управления рыбной инспекции региона Конарбай Базарбаев сообщил, что тушу утилизировали, но взять пробы не удалось из-за того, что она сильно разложилась.

    "Она была передана коммунальным службам для последующей утилизации на полигоне", — сообщил Базарбаев.

    Напомним, в Мангистау периодически находят туши мертвых тюленей.

    Так, осенью прошлого года на побережье Каспия нашли больше 150 туш мертвых тюленей. Тогда в управлении рыбной инспекции заявили, что устанавливают причину гибели тюленей, и подчеркнули, что нередко животные гибнут из-за людей.

    В прошлом году за несколько недель на Каспии обнаружили почти 2 тыс. тушек мертвых тюленей.

    Некоторые чиновники заявляли, что причиной гибели животных могли стать рыболовные сети. Рыбаки обвинениями в свой адрес недовольны. Они заявили, что кроме тюленей здесь давно гибнут рыба и птицы. И от сетей такого мора, по их мнению, быть не может.

    Специалисты расходятся во мнении по поводу гибели животных, были озвучены две версии: выбросы природных газов в результате подводных землетрясений и загрязнение морской среды.

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