Мертвый тюлень всплыл рядом с купающимися на пляже в Актау (видео)

В Актау в минувшие выходные произошел пугающий и неприятный инцидент - рядом с отдыхающими на пляже людьми всплыла туша мертвого тюленя, передает Lada.kz.

Инцидент произошел в районе Солдатского пляжа в выходные дни.

Как рассказали очевидцы, туша животного, которая уже начала разлагаться, всплыла у самого берега, неподалеку от отдыхающих взрослых и детей.

Позже исполняющий обязанности руководителя управления рыбной инспекции региона Конарбай Базарбаев сообщил, что тушу утилизировали, но взять пробы не удалось из-за того, что она сильно разложилась.

"Она была передана коммунальным службам для последующей утилизации на полигоне", — сообщил Базарбаев.

Напомним, в Мангистау периодически находят туши мертвых тюленей.

Так, осенью прошлого года на побережье Каспия нашли больше 150 туш мертвых тюленей. Тогда в управлении рыбной инспекции заявили, что устанавливают причину гибели тюленей, и подчеркнули, что нередко животные гибнут из-за людей.

В прошлом году за несколько недель на Каспии обнаружили почти 2 тыс. тушек мертвых тюленей.

Некоторые чиновники заявляли, что причиной гибели животных могли стать рыболовные сети. Рыбаки обвинениями в свой адрес недовольны. Они заявили, что кроме тюленей здесь давно гибнут рыба и птицы. И от сетей такого мора, по их мнению, быть не может.

Специалисты расходятся во мнении по поводу гибели животных, были озвучены две версии: выбросы природных газов в результате подводных землетрясений и загрязнение морской среды.

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