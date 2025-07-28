"На ребенка с аутизмом наехали с упреками": в Минпросвещения сделали заявление после жалобы астанчанки
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Жительница Астаны пожаловалась в соцсетях на то, что ее дочь с аутизмом обидели в автобусе. На ситуацию отреагировали в полиции и в Министерстве просвещения, передает NUR.KZ.
Пост астанчанки появился в Instagram-паблике zhaloby__astana.
"Сегодня в автобусе на моего ребенка с аутизмом наехали с упреками. Ее "вина" в том, что она, чтобы справиться со стрессом, повторяла одно и то же слово: "лелеле". Она не кричала, не трогала никого, просто сидела и старалась успокоить себя от стресса, ведь скопление людей вызывает беспокойство у детей с РАС. Женщина рядом потребовала "успокоить ребенка", угрожала штрафом, переходила на личности", - рассказала горожанка.
Она отметила, что детям с аутизмом и без того нелегко. Их поведение - это не каприз, это способ успокоить себя.
"Пожалуйста, не судите. Не причиняйте боль. Будьте добрее", - призвала казахстанка.
На публикацию отреагировала полиция Астаны - комментарий появился под постом.
"По данному факту проводятся мероприятия по установлению личности женщины, причастной к данному инциденту, по которым будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством РК", - сообщили в полиции.
На жалобу астанчанки отреагировала также в Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК - в ведомстве поведение астанчанки, позволившей себе пренебрежительные высказывания в адрес ребенка с особыми образовательными потребностями, назвали недопустимым.
"В настоящее время устанавливается личность женщины", - сообщили в ведомстве.
В комитете также призвали всех взрослых строго соблюдать права детей и обеспечивать их безопасность в любой ситуации.
"Защита интересов ребенка является безусловным приоритетом государственной политики в сфере образования", - сообщили в комитете.
Отметим, как сообщается на сайте Минздрава, аутизм – это общее расстройство развития, определяющееся наличием аномального и/или нарушенного развития, которое проявляется в возрасте до 3 лет, и аномальным функционированием во всех трех сферах социального взаимодействия, общения и ограниченного, повторяющегося поведения.
По данным ВОЗ, один из 160 детей, или 0,6% детей, страдает расстройствами аутистического спектра (эта цифра представляет собой среднее значение по странам североамериканского и европейского регионов).
В Казахстане в последние годы отмечается значительный рост детей с РАС, с 37 (0,8 на 100 тыс. нас.) в 2008 году до 756 (12,7 на 100 тыс. нас) в 2020 году.
Напомним, ране жительнице Щучинска назначили штраф за избиение ребенка, взятого на патронатное воспитание. После удара тяпкой у мальчика остался рубец.
А в июне в Алматы мужчину обвинили в избиении ребенка в игровой комнате. На ситуацию отреагировала детский омбудсмен.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2269452-na-rebenka-s-autizmom-naehali-s-uprekami-v-minprosveshcheniya-sdelali-zayavlenie-posle-zhaloby-astanchanki/
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