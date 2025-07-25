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    Казахстанка подарила дом своей матери, а потом передумала

    Опубликовано:

    Двухэтажный дом за забором
    Дом. Иллюстративное фото: schankz / Getty Images

    В Жамбылской области дочь подала иск против матери из-за дома, который сама ей и подарила, оформив договор у нотариуса, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

    Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело по иску женщины к ее матери о признании недействительным договора дарения недвижимого имущества рассмотрел Кордайский районный суд.

    Суд установил, что в марте 2024 года истец добровольно подарила своей матери жилой дом с земельным участком, расположенный в селе Кордай. Договор дарения был нотариально удостоверен.

    Однако спустя некоторое время истец обратилась в суд с требованием признать эту сделку недействительной, ссылаясь на то, что дарение было мнимым и фактической передачи дома не было. По ее словам, она оформила договор только на бумаге, чтобы избежать возможного взыскания имущества по своим долговым обязательствам.

    Мать женщины на суде заявила, что сделка была реальной, законной и добровольной.

    "Более того, истец продолжает проживать в спорном доме и сама нарушает условия мирного проживания, устраивая скандалы и оказывая психологическое давление", - рассказали о позиции ответчика в суде.

    Нотариус подтвердила законность оформленной ею сделки. Кроме того, сама дочь в суде подтвердила, что при подписании договора находилась в здравом уме, ей был зачитан текст договора, никаких угроз или давления со стороны ее матери не было.

    Суд, исследовав материалы дела, пришел к выводу, что доводы истца не подтверждены доказательствами.

    "В договоре дарения отсутствуют условия, позволяющие его отмену, а сама истец не указала правовых оснований, по которым сделка могла бы быть признана недействительной", - отметили в суде.

    Таким образом, суд счел, что женщина осознанно и добровольно распорядилась принадлежащим ей имуществом, а попытка оспорить дарение спустя время не основана на нормах закона.

    Решением суда в удовлетворении иска отказано в полном объеме. Оно уже вступило в законную силу.

    Ранее в Таразе разрешили наследственный спор трех сестер из-за квартиры умершей матери. Каждую из женщин признали наследницей 1/3 доли квартиры. Одна из сестер обязалась подарить свою долю другой, ей же продаст свою долю за 3 млн тенге вторая сестра.

    В Алматинской области через медиацию урегулировали спор о наследственном имуществе между тремя братьями, чьи родители умерли. Выяснилось, что дом с земельным участком отец завещал только одному из сыновей, а другие были не согласны с этим.

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