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    "Проблем - как у старой "хрущевки": жители новостройки в Петропавловске бьют тревогу из-за трещин

    Опубликовано:

    Многоэтажный жилой дом
    Многоэтажка. Иллюстративное фото: pixabay.com

    Жильцы одной из новостроек в Петропавловске возмущены качеством постройки - дому всего два года, но уже топит подвал, а фасад дал глубокие трещины, сообщает телеканал Almaty.

    Как сообщает телеканал, в Петропавловске жильцы одной из многоэтажек возмущены качеством постройки. Дом сдали всего два года назад, а проблем - как у старой "хрущевки". Канализация регулярно затапливает подвал, плитка во дворе просела, а фасад дал глубокие трещины.

    По словам председателя, дом сдан с грубыми нарушениями, а устранять их никто не спешит.

    "Мы хотели, чтобы дом был нормальным, но не получается, так как все не проведено должным образом. Плитка вся во дворе уплывает полностью, как мы видим, хотят сделать частично, но мы за, чтобы полностью все гарантийные работы провели должным образом, поскольку позади дома у нас есть сквер, который тоже, брусчатка там уплывшая, то есть можно сказать, что там жители не ходят, поскольку там небезопасно", - сказал председатель дома Нурдаулет Шаяхмет.

    Горожане рассказывают, что в доме постоянно течет крыша, застревают лифты, а систему пожарной безопасности жильцы вынужденно отключили из-за неисправности. Люди в отчаянии - им приходится устранять последствия строительного брака за свой счет.

    "В этом году залило верхние все этажи, все стены, все, начиная с 17 по 15, все были испорчены, все в пятнах. И это мы все сейчас, вот, все это устраняем за свой счет. Застройщики все это делают некачественно, а мы доделываем. В каждый уголок застройщики вложили свои минимальные только ресурсы, а не подумали, что здесь живут средние слои, что все это очень тяжело будет делать, все переделывать", - поделилась жительница города Сауле Маметова.

    В акимате Петропавловска заверили: дом находится на гарантийном обслуживании. Подрядчики уже приступили к устранению дефектов.

    "На сегодняшний день нужно отметить, что гарантия на дом 2 года, на сегодняшний день ТОО "Единство" составлен дефектный акт, в рамках которого уже начались работы по исправлению именно в части строительства дома. По части благоустройства ТОО "Самат-Мунай" также начали работы по исправлению дефектов в рамках гарантийных обязательств", - сообщила пресс-секретарь акима Петропавловска Асем Айтолла.

    Жильцы надеются, что обещания не останутся только на бумаге и в ближайшее время им не придется самостоятельно латать потолки и бороться с коммунальными бедами. Также просят решить проблему с парковкой: мест во дворе катастрофически не хватает.

    Сегодня мы писали, что в Алматы жильцы многоквартирного дома недовольны тем, что их чердак хотят переделать в хостел. Неизвестные там уже начали ремонт, от которого в квартирах появились трещины.

    Также ранее жители села Жалаулы Павлодарской области пожаловались на сырость в новых домах, которые были построены для пострадавших от паводков семей.

    Также дом в центре Атырау оказался в бедственном положении - жильцы жалуются на разруху и зловоние. Они просят признать дом аварийным и снести его.

    А жители элитного микрорайона Алматы пожаловались на шум от кафе, ресторанов и караоке возле домов. Санэпидемиологи и полицейские отреагировали на заявление горожан.

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