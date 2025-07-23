Казахстанке выплатили больше, чем стоит ее авто, а потом забрали деньги

Женщина попала в ДТП на взятом в кредит авто. В итоге сумма полученных ею выплат превысила стоимость машины, передает NUR.KZ со ссылкой на Восточно-Казахстанский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, иск о взыскании неосновательного обогащения, предъявленный в связи с двойным возмещением имущественного ущерба, причиненного в результате ДТП, частично удовлетворил Усть-Каменогорский городской суд.

7 января 2024 года произошло ДТП, в результате которого был поврежден автомобиль, принадлежащий женщине. Виновность другого водителя была установлена постановлением Глубоковского районного суда от 23 февраля 2024 года.

Ранее решением Усть-Каменогорского городского суда от 24 июля 2024 года с виновного водителя в пользу женщины взыскали сумму материального ущерба в размере 2 773 620 тенге и компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. тенге.

Позднее постановлением апелляционной инстанции от 25 сентября 2024 года сумму материального ущерба увеличили до 2 911 620 тенге.

Гражданская ответственность виновного водителя была застрахована одной страховой компанией, которая выплатила женщине 2 215 200 тенге.

Кроме того, у нее имелся полис добровольного страхования. По нему она получила дополнительную страховую выплату в размере 427 744 тенге, направленную на погашение автокредита. Право требования по данному договору по цессии передали истцу - ТОО.

Суд установил, что в совокупности казахстанка получила компенсацию ущерба на сумму 5 382 744 тенге, что превышает рыночную стоимость автомобиля (4 955 000 тенге) и свидетельствует о наличии факта двойного возмещения вреда. Превышение в размере 427 744 тенге суд признал неосновательным обогащением.

Исковые требования суд удовлетворил частично и постановил взыскать с женщины в пользу истца сумму излишне полученной выплаты - 427 744 тенге. Решение уже вступило в законную силу.

Ранее в Астане после ДТП страховая компания выплатила владельцу поврежденного авто лишь часть расходов на восстановление. Оставшуюся сумму ущерба мужчина взыскал с виновника аварии через суд.

А в Жамбылской области пенсионер дважды компенсировал ущерб за одно ДТП. Суд защитил права мужчины - ему вернули более 1 млн тенге.

В Атырау удовлетворили иск владельца автомобиля, пострадавшего в ДТП, о взыскании материального ущерба. Мужчине выплатят 2,2 млн тенге.

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