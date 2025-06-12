Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Не пустили в бар: заведение заплатит актюбинцу за унижение

Опубликовано:

Алкоголь в баре
Бар. Иллюстративное фото: semenovp / Getty Images

Жителя Актобе не пустили в ночной бар. Тогда он подал иск против заведения и добился компенсации морального вреда и судебных расходов на общую сумму более 350 тыс. тенге, передает NUR.KZ.

Как сообщается на официальном сайте Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК, в октябре 2024 года житель Актобе столкнулся с нарушением своих прав потребителя.

Его без объяснения причин не допустили на территорию одного из ночных баров города. Работники заведения отказались впустить потребителя, не разъяснив оснований для такого отказа, что вызвало у актюбинца чувство унижения и психологического дискомфорта.

Ощущая нарушение своих законных прав, потребитель обратился с жалобой в РГУ "Департамент торговли и защиты прав потребителей Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан по Актюбинской области".

Специалисты департамента установили, что действия работников заведения нарушили положения статьи 42-4 Закона РК "О защите прав потребителей".  

Кроме того, в действиях юридического лица были усмотрены признаки административного правонарушения, предусмотренного п.3 ч.5 ст.190 КоАП РК. В результате заведение привлекли к административной ответственности.

Однако потребитель не ограничился административной процедурой и обратился в суд с иском о взыскании морального вреда.

В обоснование своих требований актюбинец указал, что необоснованный отказ в предоставлении услуги общественного питания в присутствии других граждан причинил ему нравственные страдания.

По словам истца, поведение работников бара унизило его человеческое достоинство, вызвало чувство раздражения и обиду, особенно с учетом того, что отказ сопровождался демонстративным и грубым отношением без объяснения причин.

Ответчик и его представитель в судебном заседании иск не признали и просили суд отказать в удовлетворении требований, мотивируя свою позицию аналогичными доводами, приведенными в письменном отзыве.

В судебном процессе в качестве третьего лица принял участие Департамент торговли и защиты прав потребителей по Актюбинской области. Представитель департамента подтвердил, что действия заведения нарушили права потребителя, предусмотренные ст.12, 21 и 24 Закона "О защите прав потребителей".

"Согласно законодательству, каждый потребитель имеет право на свободный выбор товаров и услуг, а продавец обязан обеспечить такую возможность, если иное не предусмотрено законом. Более того, закон прямо устанавливает право потребителя на компенсацию морального вреда, причиненного нарушением его прав", - отметили в Комитете по защите прав потребителей.

В этой связи департамент поддержал позицию потребителя, назвав требования о признании незаконным отказа в предоставлении услуги и взыскании морального вреда обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Рассмотрев все материалы дела и заслушав стороны, суд пришел к выводу о частичном удовлетворении иска. В результате с ответчика в пользу потребителя была взыскана компенсация морального вреда в размере 250 тыс. тенге, а также судебные расходы: государственная пошлина в размере 1 966 тенге и расходы на оплату юридических услуг представителя в размере 100 тыс. тенге.

Ранее стало известно, что житель Западно-Казахстанской области добился возврата 1 млн тенге, когда узнал, что купил товар по цене в 17 раз дороже. Осознав, что стал жертвой обмана, мужчина незамедлительно обратился в Департамент торговли и защиты прав потребителей.

А в Алматы автодилера оштрафовали на 88 млн тенге за навязывание платных дополнительных услуг: сигнализацию, затемнение автостекол, коврики и другие комплектующие за отдельную оплату. Тем самым нарушались права клиентов и действующее законодательство.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2254662-ne-pustili-v-bar-zavedenie-zaplatit-aktyubincu-za-unizhenie/