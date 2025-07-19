Опасный взлет вертолета попал на видео в Алматы

В Сети распространилось видео опасного взлета вертолета с территории спортивного комплекса "Медеу". Ситуацию прокомментировали в пресс-службе АО "Казавиаспас", передает NUR.KZ.

В Telegram-канале kozachkow появилось видео, на котором видно, как вертолет не сразу смог взлететь, а затем во время полета задел рядом расположенные деревья. На кадрах также видно, что на площадке находилась толпа людей.

В комментариях к публикации официальный ответ оставила пресс-служба АО "Казавиаспас". Из него следует, что вертолет выполнил плановый взлет с официальной площадки в районе спортивного комплекса "Медео" по предварительной заявке.

"По предварительным данным, во время взлета произошло резкое изменение направления и силы ветра, что могло повлиять на устойчивость воздушного судна. Причины инцидента устанавливаются в рамках внутренней проверки", - сообщили в пресс-службе.

Также отмечается, что бортом управлял опытный пилот с большим налетом часов и подтвержденной квалификацией. Перед взлетом бортмеханик предупредил граждан о необходимости соблюдения безопасной дистанции.

Кроме того, авиаборт проверен бригадой оперативного реагирования - технических неисправностей выявлено не было.

Напомним, ранее алматинцев встревожила пожарная машина и вертолет, замеченные у "Нурлы Тау" - фото и видео очевидцев появились в Сети. Ситуацию прокомментировали в ДЧС.

До этого в Сети появилось видео, снятое в Бокейординском районе ЗКО. На кадрах - столб дыма, предположительно, от взрыва, и вертолет. Видео прокомментировали в ДП региона.

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