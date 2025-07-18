Большой лес может появиться в Алматы

В Алматы хотят создать лесной питомник, где на площади в 150 га будут выращивать саженцы деревьев и кустарников, адаптированных к местным климатическим условиям, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщает пресс-служба акимата мегаполиса, Алматы готовит почву для будущего леса: планируется создание крупного лесного питомника.

Отмечается, что в настоящее время отсутствует специализированная площадка для выращивания саженцев деревьев и кустарников, адаптированных к местным климатическим условиям. Это замедляет реализацию озеленительных программ, усложняет замену аварийных и усохших деревьев, а также проведение компенсационных.

Собственный питомник должен обеспечить устойчивое производство посадочного материала, позволить снизить затраты и ускорить озеленительные работы, а также повысить качество зеленых насаждений в регионе.

"Без собственного питомника город остается в зависимости от сторонних поставщиков. А это - риски: от неподходящего посадочного материала до высоких затрат", - отмечают специалисты Управления экологии и окружающей среды города.

По итогам проведенного исследования определена новая площадка - участок площадью 150 гектаров с ровным рельефом, благоприятным климатом и подходящей почвой.

Ожидается, что создание такого масштабного питомника откроет возможности для системной работы по воспроизводству зеленого фонда для Алматы, что позволит вырастить миллионы саженцев в год, развить инфраструктуру агролесоводства и привлечь частные инвестиции в сферу городской экологии.

"Создание собственного питомника позволит городу выращивать саженцы, устойчивые к климату Алматы, что особенно важно в условиях резких температурных колебаний и засушливых периодов. Это решение ускорит и упростит процессы озеленения районов, обеспечив своевременную замену аварийных деревьев и плановую посадку новых насаждений.

Кроме того, наличие собственного источника посадочного материала поможет существенно сократить расходы городского бюджета, снизив зависимость от сторонних поставщиков. В перспективе это создаст устойчивую и экологичную систему компенсационных посадок, ориентированную на долгосрочное воспроизводство зеленого фонда города", - сообщает акимат.

Экологи и урбанисты подчеркивают, что в условиях стремительного роста города и изменения климата такие шаги особенно актуальны.

Напомним, ранее в акимате Алматы сообщали, что за два года в мегаполисе высадили больше миллиона деревьев и кустарников. При этом приживаемость саженцев выросла с 70 до 90 процентов.

А в 2025 году в Алматы планируется озеленение городской территории на площади более 120 тыс. кв. м, из которых 64% займут многолетние растения.

Также мы писали, что в Алматы вдоль разделительной полосы проспекта аль-Фараби появилось почти 300 новых деревьев - 292 крупномерных вяза и ясеня.

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