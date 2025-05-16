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Свыше миллиона деревьев и кустарников высадили в Алматы за два года

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Улица Алматы с саженцами
Саженцы. Фото: акимат Алматы

За два года в Алматы высадили больше миллиона деревьев и кустарников. При этом приживаемость саженцев выросла с 70 до 90 процентов, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

По информации акимата Алматы, программа по озеленению продолжается.

С начала 2025 года в мегаполисе высадили 2 тыс. крупномерных деревьев высотой более 6 метров. Это ясень, липу, серебристый клен, штамбовые вязы, сосны, голубые и зеленые ели. Также дополнительно высадили около 20 тыс. саженцев высотой свыше 2,5 метра и более 10 тыс. кустарников.

Осенью планируется посадить еще 4 тыс. крупномерных деревьев высотой от 4 до 6 метров.

"В рамках перехода к устойчивой модели озеленения увеличивается доля многолетних растений. В 2025 году цветочное оформление охватит более 120 тыс. квадратных метров, из которых 64 процента займут многолетники - это почти в полтора раза больше, чем в предыдущие сезоны", - пояснили в акимате.

Улица Алматы с саженцами
Саженцы. Фото: акимат Алматы

Пресс-служба акимата также сообщила, что большое внимание уделяется обеспечению полива. За два года в городе проложили 500 км сетей автополива и капельного орошения. В 2025 году планируется строительство еще 290 км, что позволит обеспечить полив до миллиона деревьев.

"Выбор крупномерных деревьев, внедрение автополива и повышение доли многолетников — это современные и научно обоснованные решения. Снижение отпада саженцев до 10 процентов является убедительным свидетельством эффективности принятых мер", - сообщил руководитель отдела Института карантина и защиты растений им. Жиембаева Нуржан Мухамадиев.

Работа по озеленению города осуществляется в рамках системного подхода к улучшению качества городской среды, адаптированной к климатическим и ландшафтным условиям.

Система полива деревьев
Полив. Фото: акимат Алматы

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2245680-kak-novye-podhody-uhoda-za-sazhencami-vliyayut-na-ozelenenie-v-almaty/