Назначен врио главы ДЧС Алматы

Временно исполняющим обязанности начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы назначен Дамир Максутович Ермагамбетов, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы, сегодня вице-министр по ЧС РК генерал-майор Кеген Турсынбаев представил личному составу ведомства временного исполняющего обязанности начальника - полковника Дамира Ермагамбетова.

Полковник Ермагамбетов служит в системе гражданской защиты с 1998 года, ранее возглавлял ДЧС Костанайской области и был заместителем начальника ДЧС Астаны.

Дамир Ермагамбетов родился 26 июня 1978 года в селе Теректі Теректинского района Западно-Казахстанской области.

За отвагу и самоотверженность Дамир Ермагамбетов награжден орденами "Айбын" ІІ и І степени.

Напомним, 11 июля сообщалось, что Нурлан Атыгаев покинул должность начальника Департамента по ЧС южной столицы.

Сегодня также стало известно, что на должность руководителя управления городского планирования и урбанистики Алматы назначен Алмас Жанбыршы, который работал советником акима Астаны.

Вчера также сообщалось, что руководителем Управления энергетики и водоснабжения города Алматы стал Нурбакыт Серикбай. А руководителем управления развития общественных пространств города Алматы назначен Батырхан Сулейменов.

До этого Асия Аканова покинула пост руководителя управления общественного здравоохранения Алматы.

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