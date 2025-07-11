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    Политика

      Нурлан Атыгаев ушел с поста главы ДЧС Алматы

      Опубликовано:

      Қазақ тілінде оқу
      Нурлан Атыгаев
      Нурлан Атыгаев. Фото: NUR.KZ

      Нурлан Атыгаев покинул должность начальника Департамента по ЧС города Алматы. Информацию об этом корреспонденту NUR.KZ подтвердили в пресс-службе МЧС РК.

      В соцсетях уход Атыгаев связали с недавним пожаром на пересечении Аль-Фараби и Назарбаева - 9 июля здесь загорелся грузовой автомобиль. В Сети опубликовали видео тушения возгорания. На кадрах видно, как пожарные развернули рукава, однако пена из них так и не пошла.

      После пожара в Telegram-канале Kozachkov offside появилась информация, что Атыгаев покидает пост.

      "Пишут, что сегодня написал рапорт об увольнении начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев. Не знаю, связано ли это со вчерашним пожаром на Назарбаева, но смешные ролики с тушением "ГАЗели" стали настоящим мемом", - пишет автор поста.

      В МЧС связь между этими событиями опровергли, но подтвердили, что Атыгаев ушел с поста начальника департамента по ЧС Алматы.

      "(Ушел с поста - прим. ред.) в связи с кадровыми изменениями в структуре департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы.

      (Эти события - прим. ред.) они не связаны с информацией, распространяемой в мессенджерах и социальных сетях. Просим руководствоваться только официальными источниками", - сообщила официальный представитель МЧС РК Динара Нургалиева.

      Отметим, на сайте МЧС РК указано, что Нурлан Атыгаев родился в 1978 году в Кокчетавской области.

      Окончил Кокшетауский технический институт Агентства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

      Трудовую деятельность начал инспектором пожарной части № 7 Айыртауского района государственной противопожарной службы Северо-Казахстанской области.

      В разные годы работал начальником отдела по чрезвычайным ситуациям Тайыншинского района, начальником Управления государственного пожарного контроля, заместителем начальника ДЧС Северо-Казахстанской области.

      С декабря 2020 года по октябрь 2023 года занимал должность начальника ДЧС Акмолинской области.

      Пост начальника занимал с октября 2023-го.

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