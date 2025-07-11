Асия Аканова покинула пост главы управления общественного здравоохранения Алматы

В акимате Алматы подтвердили информацию о том, что Асия Аканова покинула пост руководителя управления общественного здравоохранения, передает NUR.KZ.

Сегодня в Сети появилась информация о том, что руководитель управления общественного здравоохранения Алматы покинула пост.

Корреспонденту NUR.KZ данную информацию подтвердили в акимате Алматы.

"Асия Аканова в связи с переходом на другую должность покинула пост руководителя Управления общественного здравоохранения города Алматы 11 июля 2025 года", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, на эту должность Аканова была назначена в ноябре 2024 года.

Как сообщали в акимате города, Асия Аканова родилась и выросла в семье врачей. Являясь выпускником программы "Болашак", окончила University College London (2013), а также Казахский национальный медицинский университет имени Асфендиярова (2015), докторантуру по специальности "Общая медицина" (2016). Также окончила обучение в Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан по специальности "Местное и государственное управление" (2024). Имеет степень магистра делового администрирования.

Трудовую деятельность Асия Аканова начала в 2011 году, работая лаборантом и методистом, доцентом кафедры семейной медицины КазНМУ, а позже заведующей кафедрой. В период с 2018 по 2020 год занималась открытием и руководством Центра активного долголетия в Алматы.

С 2022 года по настоящее время является депутатом маслихата города Алматы VIII созыва. Кроме того, она продолжает научно-педагогическую деятельность в качестве доцента кафедры семейной медицины КазНУ имени аль-Фараби.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.