"Сын начал задыхаться": стали известны новые подробности отравления детей в аквапарке Атырау

В Атырау 13 июля дети отравились парами хлора в аквапарке. Сообщается, что трое - в реанимации, а в общем пострадали 15 человек, сообщает телеканал Almaty.

По данным телеканала, 3 ребенка оказались в реанимации, после посещения общественного бассейна в Атырау. Они, предположительно, отравились хлором. Общее число пострадавших уже достигло 15 человек. 13 из которых дети. В администрации зоны отдыха предполагают, что всему виной технический сбой.

"Мой сын сел на землю и начал задыхаться. Муж начал стучать ему по спине, думая, что тот поперхнулся, но глаза сына закатились. Муж заметил жёлтую воду на полу. Люди паниковали, кричали. Все говорили, что это место нужно срочно закрывать. Моего мужа вырвало, он почувствовал слабость", - рассказала жительница города Акбаян Бисенгалиева.

Ранее сообщалось о 14 пострадавших, однако по уточненным данным, число возросло до 15 человек, среди них 13 детей и двое взрослых. Трое были госпитализированы в реанимацию.

"Трое наших пациентов были доставлены в реанимацию из-за резкого ухудшения. На данный момент их самочувствие улучшилось, состояние стабильное. Дети находятся под наблюдением. Диагноз - отравление. Они получили необходимую помощь и были отправлены домой", - сообщил врач детской больницы Атырауской области Бауыржан Кадыргали.

Представители зоны отдыха, где произошел инцидент, не стали отрицать свою вину, сообщает телеканал. По их словам, причиной стала техническая неисправность. В настоящее время бассейн закрыт.

"Вчера из-за сильной жары в мини-аквапарке несколько раз отключалось электричество. При перебоях запускались генераторы. Мы предположили, что произошёл сбой в системе. Сейчас проводится расследование. Со своей стороны мы также проверяем причины случившегося и анализируем, какие меры нужно принять, чтобы ситуация не повторилась. Мы признаём свои ошибки", - сказал представитель зоны отдыха Ерик Ботаканов.

Бассейн, как сообщает телеканал со ссылкой на местных эпидемиологов, работал незаконно. Полиция уже возбудила уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Атырау в воскресенье, 13 июля, 14 детей отравились парами хлора в аквапарке. Полиция начала досудебное расследование.

В мае мы писали, что в спортшколе Бурабайского района выявили кишечную инфекцию, пострадали 18 детей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

А летом прошлого года 16 детей из Астаны отравились пирожными, изготовленными на предприятии в Косшы. При этом разрешительных документов у предприятия не было.

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