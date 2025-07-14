14 детей отравились в аквапарке в Атырау
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В Атырау в воскресенье, 13 июля, 14 детей отравились парами хлора в аквапарке. Полиция начала досудебное расследование, передает "Ак Жайык".
Как сообщает издание, детям стало плохо после того, как они искупались в бассейне. Из 14 пострадавших троим понадобилась госпитализация, сейчас они находятся в детской и областной больницах.
Состояние оценивается как стабильно, отмечает издание.
После произошедшего специалисты провели противоэпидемические мероприятия, взяли пробы воды и воздуха. Превышений по хлору на данный момент не выявлено, лабораторные исследования продолжаются.
Полиция начала досудебное расследование, возбуждено уголовное дело.
Издание отмечает, что по поручению акима области теперь во всех бассейнах и аквапарках региона проведут проверку.
Признаки отравления хлором
Как пишет РИА Новости, различают четыре формы острого отравления хлором:
- молниеносная,
- тяжелая,
- средней тяжести,
- легкая.
Для всех этих форм типична резкая первичная реакция на воздействие газа. Неспецифическое раздражение хлором рецепторов слизистой оболочки дыхательных путей вызывает рефлекторные защитные симптомы (кашель, першение в горле, слезотечение и др.). В результате взаимодействия хлора с влагой слизистой оболочки дыхательных путей образуется соляная кислота и активный кислород, которые и оказывают токсическое действие на организм.
При высоких концентрациях хлора пострадавший может погибнуть через несколько минут (молниеносная форма):
- возникает стойкий ларингоспазм (сужение голосовой щели, ведущее к остановке дыхания),
- потеря сознания,
- судороги,
- цианоз,
- вздутие вен на лице и шее,
- непроизвольное мочеиспускание и дефекация.
При тяжелой форме отравления возникает кратковременная остановка дыхания, затем дыхание восстанавливается, но уже не нормальное, а поверхностное, судорожное. Человек теряет сознание. Смерть наступает в течение 5-25 минут.
При отравлении хлором средней тяжести сознание у пострадавших сохраняется; рефлекторная остановка дыхания непродолжительна, но в течение первых двух часов могут повторяться приступы удушья. Отмечается жжение и резь в глазах, слезотечение, боль за грудиной, приступы мучительного сухого кашля, а через 2-4 часа развивается токсический отек легких.
При легкой форме острого отравления хлором выражены только признаки раздражения верхних дыхательных путей, которые сохраняются в течение нескольких суток.
Во всех случаях необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2264772-14-dney-otravilis-v-akvaparke-v-atyrau/
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