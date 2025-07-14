14 детей отравились в аквапарке в Атырау

В Атырау в воскресенье, 13 июля, 14 детей отравились парами хлора в аквапарке. Полиция начала досудебное расследование, передает "Ак Жайык".

Как сообщает издание, детям стало плохо после того, как они искупались в бассейне. Из 14 пострадавших троим понадобилась госпитализация, сейчас они находятся в детской и областной больницах.

Состояние оценивается как стабильно, отмечает издание.

После произошедшего специалисты провели противоэпидемические мероприятия, взяли пробы воды и воздуха. Превышений по хлору на данный момент не выявлено, лабораторные исследования продолжаются.

Полиция начала досудебное расследование, возбуждено уголовное дело.

Издание отмечает, что по поручению акима области теперь во всех бассейнах и аквапарках региона проведут проверку.

Признаки отравления хлором

Как пишет РИА Новости, различают четыре формы острого отравления хлором:

молниеносная,

тяжелая,

средней тяжести,

легкая.

Для всех этих форм типична резкая первичная реакция на воздействие газа. Неспецифическое раздражение хлором рецепторов слизистой оболочки дыхательных путей вызывает рефлекторные защитные симптомы (кашель, першение в горле, слезотечение и др.). В результате взаимодействия хлора с влагой слизистой оболочки дыхательных путей образуется соляная кислота и активный кислород, которые и оказывают токсическое действие на организм.

При высоких концентрациях хлора пострадавший может погибнуть через несколько минут (молниеносная форма):

возникает стойкий ларингоспазм (сужение голосовой щели, ведущее к остановке дыхания),

потеря сознания,

судороги,

цианоз,

вздутие вен на лице и шее,

непроизвольное мочеиспускание и дефекация.

При тяжелой форме отравления возникает кратковременная остановка дыхания, затем дыхание восстанавливается, но уже не нормальное, а поверхностное, судорожное. Человек теряет сознание. Смерть наступает в течение 5-25 минут.

При отравлении хлором средней тяжести сознание у пострадавших сохраняется; рефлекторная остановка дыхания непродолжительна, но в течение первых двух часов могут повторяться приступы удушья. Отмечается жжение и резь в глазах, слезотечение, боль за грудиной, приступы мучительного сухого кашля, а через 2-4 часа развивается токсический отек легких.

При легкой форме острого отравления хлором выражены только признаки раздражения верхних дыхательных путей, которые сохраняются в течение нескольких суток.

Во всех случаях необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

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