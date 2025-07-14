Концерт Backstreet Boys: казахстанцы вновь столкнулись с проблемами при покупке билетов

Некоторые казахстанцы сегодня столкнулись с проблемами при покупке билетов на концерт Backstreet Boys - об этом они рассказали в соцсетях, передает NUR.KZ

В соцсети Threads казахстанцы, у которых не получилось купить билет, поделились своими историями. Некоторые пожаловались на то, что оплата просто не прошла, несмотря на то, что денег на счете было достаточно. Кто-то говорил о сбоях в электронной очереди.

Отмечалось, что проблемы чаще возникают при попытке купить билеты на концерт в Астане 21 сентября.

Жалобы. Скриншот: threads.com

Стоит отметить, что в Threads многие пользователи делились радостью в связи с тем, что им все же удалось купить билеты - радовались чаще алматинцы, у которых концерт пройдет 19 сентября.

Другие рассказали о том, что после оплаты не пришли сами билеты. Также пользователи жаловались, что после оплаты деньги возвращали назад.

Корреспондент NUR.KZ тоже попытался приобрести билет на концерт легендарной группы как в Астане, так и в Алматы. На сайте Kino.kz спустя 20-25 минут ожидания в очереди все же открылась страница с возможностью покупки билета на алматинский концерт.

Электронная очередь. Скриншот: Kino.kz

Покупка билетов. Скриншот: Kino.kz

Также удалось "отстоять" электронную очередь на сайте Tiketon.kz.

Электронная очередь. Скриншот: Tiketon.kz

Стоит также отметить, что в Сети уже стали появляться объявления о продаже билетов, опубликованные частными лицами.

Ранее американская группа Backstreet Boys официально внесла Алматы в свой гастрольный график, концерт должен пройти 19 сентября.

Но на следующий день стало известно, что группа также выступит в Астане.

Компания по продаже билетов на концерт группы Backstreet Boys в Астане напомнила, что старт продаж запланирован на 15 июля. Сообщается, что продажи будут организованы с применением электронной очереди.

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